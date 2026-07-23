Крупнейший энергоконцерн Франции объявил о выходе из совместного с Россией СПГ-проекта в Арктике 23.07.2026, 20:50

Фото: Totalenergies

Гендиректор TotalEnergies сообщил подробности.

Крупнейшая энергетическая компания Франции TotalEnergies выйдет из состава акционеров российского проекта «Арктик СПГ — 2», передает Reuters. Французский нефтегазовый гигант передаст 10-процентную долю компании «НордЛайн», дочерней компании основного владельца проекта — НОВАТЭКа. О скором выходе из проекта сообщил гендиректор TotalEnergies Патрик Пуянне во время конференции с аналитиками.

«Передача доли была разрешена указом президента России. Мы ожидаем, что процесс передачи будет завершен в ближайшее время», — заявил Пуянне. Переговоры о передаче доли начались после того, как «Арктик СПГ — 2» в ноябре 2023 года был включен в санкционный список США. В начале июня 2026 года Путин подписал распоряжение, которое разрешает ООО «НордЛайн» приобрести долю «Арктик СПГ — 2» у TotalEnergies.

По данным РБК, совладельцами «Арктик СПГ 2» наряду с НОВАТЭК (доля — 60%) и TotalEnergies являются Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) — 10%, Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) — 10%, Japan Arctic LNG (японский консорциум Mitsui и JOGMEC) — 10%.

Несмотря на выход из «Арктик СПГ — 2», французская компания продолжает получать доходы от другого российского проекта — «Ямал СПГ». TotalEnergies владеет 20% в проекте «Ямал СПГ» и 19,4% акций НОВАТЭКа. Пуянне сообщил, что TotalEnergies получает около $400 млн в год от реализации с него грузов СПГ. По его словам, доход меняется в зависимости от цен на нефть Brent, поскольку контракты привязаны к нефтяным котировкам. Евросоюз планирует полностью запретить импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам с 1 января 2027 года.

Компания не раскрывает объем средств, которые удалось вывести из России. По словам Пуянне, часть денежных потоков была распределена, однако полностью перевести средства невозможно из-за санкционных ограничений ЕС. «Европейские санкции ограничивают возможность перевода средств из России в Европу», — отметил он. В 2024 году Пуянне заявлял, что дивидендные выплаты от участия в НОВАТЭКе оценивались примерно в $600 млн в год, однако эти средства оставались заблокированными в России.

«Арктик СПГ — 2» — проект по добыче природного газа и производству СПГ в Арктическом регионе. Оператором проекта является ООО «Арктик СПГ — 2», а ресурсной базой выступает Утреннее месторождение на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Проект расположен примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ» на противоположном берегу Обской губы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com