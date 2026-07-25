Мбаппе стал самым быстрым игроком ЧМ-2026 25.07.2026, 1:59

Килиан Мбаппе

Фото: Getty Images

Французский нападающий разогнался до 37,61 км/ч.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал самым быстрым футболистом чемпионата мира 2026 года, развив скорость 37,61 км/ч.

Благодаря этому он возглавил рейтинг самых быстрых игроков турнира, опередив шведа Энтони Элангу, показавшего скорость 37,16 км/ч, и нидерландца Микки ван де Вена — 36,77 км/ч.

В десятку самых быстрых футболистов ЧМ-2026 также вошли еще два представителя сборной Франции. Брэдли Баркола занял седьмое место с результатом 36,32 км/ч, а Тео Эрнандес стал девятым, разогнавшись до 36,17 км/ч.

Четвертое место в рейтинге занял австралиец Джордан Бос (36,67 км/ч), а нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд стал пятым с показателем 36,52 км/ч.

Помимо звания самого быстрого игрока турнира, Мбаппе также завоевал Золотую бутсу ЧМ-2026, став лучшим бомбардиром с 10 забитыми мячами.

Отметим, что на ЧМ-2026 Килиан Мбаппе забивал в шести матчах: он оформил дубли в победных играх группового этапа против Сенегала (3:1) и Ирака (3:1) , дважды отличился в поединке 1/16 финала со Швецией (3:0), забил победные голы в матчах 1/8 финала с Парагваем (1:0) и четвертьфинала против Марокко (2:0), а также завершил свое выступление еще одним дублем в проигранном матче за третье место против Англии (4:6).

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