закрыть
24 июля 2026, пятница, 22:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дачи под Гродно ушли под воду из-за ливня

  • 24.07.2026, 22:24
Дачи под Гродно ушли под воду из-за ливня
Фото: Newgrodno.by

Фотофакт.

Весенние прогнозы о возможном жарком и засушливом лете пока проваливаются с треском. Дожди порадовали грибников, а вот дачникам доставили хлопот.

Мощный ливень превратил садовые участки под Гродно в настоящие водоемы, пишет портал Newgrodno.by.

Особенно досталось жителям СТ «Садовод» неподалеку от деревни Баля Сольная – это уже третий случай затопления за сезон.

Одна из дачниц поделилась фото. На снимках видно, что земля уже почти полностью под водой. Пострадали и теплицы – там прям болото.

Огородники в шутку называют свои наделы рисовыми плантациями, хотя на самом деле им не до смеха: урожай под угрозой.

«А ведь дождь шел менее получаса…», – отметила автор фото.

Фото: Newgrodno.by
Фото: Newgrodno.by
Фото: Newgrodno.by

На некоторых кадрах видно, как дорога от дождя превратилась в бурную реку, которая несет потоки воды с соседнего поля прямо на участки.

Тем не менее дачница не отчаивается. Она уверена, что проблему можно решить, например, прокопав небольшую канаву для отвода воды на границе дороги и поля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш