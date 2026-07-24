Дачи под Гродно ушли под воду из-за ливня
- 24.07.2026, 22:24
Фотофакт.
Весенние прогнозы о возможном жарком и засушливом лете пока проваливаются с треском. Дожди порадовали грибников, а вот дачникам доставили хлопот.
Мощный ливень превратил садовые участки под Гродно в настоящие водоемы, пишет портал Newgrodno.by.
Особенно досталось жителям СТ «Садовод» неподалеку от деревни Баля Сольная – это уже третий случай затопления за сезон.
Одна из дачниц поделилась фото. На снимках видно, что земля уже почти полностью под водой. Пострадали и теплицы – там прям болото.
Огородники в шутку называют свои наделы рисовыми плантациями, хотя на самом деле им не до смеха: урожай под угрозой.
«А ведь дождь шел менее получаса…», – отметила автор фото.
На некоторых кадрах видно, как дорога от дождя превратилась в бурную реку, которая несет потоки воды с соседнего поля прямо на участки.
Тем не менее дачница не отчаивается. Она уверена, что проблему можно решить, например, прокопав небольшую канаву для отвода воды на границе дороги и поля.