Дачи под Гродно ушли под воду из-за ливня 24.07.2026, 22:24

Фото: Newgrodno.by

Фотофакт.

Весенние прогнозы о возможном жарком и засушливом лете пока проваливаются с треском. Дожди порадовали грибников, а вот дачникам доставили хлопот.

Мощный ливень превратил садовые участки под Гродно в настоящие водоемы, пишет портал Newgrodno.by.

Особенно досталось жителям СТ «Садовод» неподалеку от деревни Баля Сольная – это уже третий случай затопления за сезон.

Одна из дачниц поделилась фото. На снимках видно, что земля уже почти полностью под водой. Пострадали и теплицы – там прям болото.

Огородники в шутку называют свои наделы рисовыми плантациями, хотя на самом деле им не до смеха: урожай под угрозой.

«А ведь дождь шел менее получаса…», – отметила автор фото.

Фото: Newgrodno.by

Фото: Newgrodno.by

Фото: Newgrodno.by

На некоторых кадрах видно, как дорога от дождя превратилась в бурную реку, которая несет потоки воды с соседнего поля прямо на участки.

Тем не менее дачница не отчаивается. Она уверена, что проблему можно решить, например, прокопав небольшую канаву для отвода воды на границе дороги и поля.

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