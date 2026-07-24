В Госдуме РФ призвали маркетплейсы самостоятельно оплачивать защиту от дронов 24.07.2026, 22:27

Андрей Гурулев

Заявление депутата последовало за серией ударов ВСУ по инфраструктуре крупнейшего маркетплейса России.

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что владельцы маркетплейсов должны самостоятельно инвестировать в защиту своих логистических центров и складов от атак беспилотников. В интервью RTVI он подчеркнул, что бизнес, располагающий необходимыми ресурсами, должен безотлагательно заняться «хотя бы пассивной защитой» своих объектов. «Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно», — сказал Гурулев. Удары по Wildberries он назвал попыткой «расшатать социально-политическую обстановку в стране» и вызвать у людей «протестные настроения».

Заявление депутата последовало за серией ударов Вооруженных сил Украины по инфраструктуре крупнейшего российского маркетплейса. За семь дней, начиная с 18 июля, атакам подверглись как минимум девять складов и сортировочных центров Wildberries в разных регионах страны и в оккупированном Симферополе. Генеральный директор консалтинговой компании GoOmni Ефим Алдухов оценил потери складских мощностей Wildberries примерно в 15% от общей площади логистической сети. Стоимость сгоревших объектов, по его оценке, составляет 50–70 млрд рублей, а уничтоженных товаров — 250–350 млрд рублей.

По подсчётам «Медузы», суммарная площадь атакованных складских помещений превышает 1,2 млн кв. м — почти четверть всех логистических мощностей Wildberries: на конец 2025 года они достигали 5,2 млн кв. м.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что склады Wildberries использовались для хранения комплектующих для беспилотников. В свою очередь, анонимный украинский чиновник сообщил Financial Times, что удары стали ответом на регулярные российские атаки по терминалам «Новой почты» — крупнейшей частной службы доставки Украины, которая с начала войны потеряла более 400 отделений и логистических терминалов.

Wildberries — крупнейший маркетплейс в России: на его долю приходится 52% всех онлайн-заказов в стране, а оборот компании в 2025 году превысил 6 трлн рублей.

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