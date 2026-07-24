Зеленский анонсировал появление у Украины беспилотников с дальностью до 10 тысяч км 6 24.07.2026, 20:37

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Владимир Зеленский

ВСУ смогут наносить удары по всей территории России, включая Магадан, Чукотку, Камчатку и Сахалин.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской блогерше Лоре Лумер заявил, что в следующем году дальность украинских беспилотников вырастет с 3 тысяч до 10 тысяч километров. «У нас есть дроны на 3000 плюс километров. А в этом году у нас будут на 4000 километров, в следующем году — от 5 до 10 тысяч», — сказал он. После появление у Украины дронов с дальностью до 10 тысяч километров ВСУ смогут наносить удары по всей территории России, включая Магадан, Чукотку, Камчатку и Сахалин.

По словам Зеленского, развитие украинской дальнобойной беспилотной программы входит в новую фазу, а Украина уже передаёт США уникальный боевой опыт применения морских, воздушных и дальнобойных беспилотников. Президент добавил, что Киев и Вашингтон планируют начать совместное производство дронов, в рамках которого будет построен завод на территории Штатов — документ по сделке, как отметил Зеленский, уже почти готов.

В марте 2025 года Зеленский впервые официально объявил об успешных испытаниях дрона на 3 тысячи км. В этом году, 6 июля, дроны поразили Омский НПЗ, самый мощный нефтезавод в России, — расстояние до цели составило 2,5 тысячи км. «Мы полностью разрушили само представление России о существовании стратегического тыла… Долгое время Россия считала своим преимуществом огромную территорию — глубокий тыл, где можно было безопасно размещать военное производство, хранить технику и все, от чего зависит ведение войны, будучи уверенной, что туда никто не сможет достать. Но мы смогли», — заявил Зеленский 7 июля на саммите НАТО в Анкаре. Он подчеркнул, что дальнобойные удары должны ускорить достижение мира, повышая цену войны для России.

10 июля Зеленский подписал указ о создании в составе Вооружённых сил Украины специального командования дальнобойного воздействия на Россию. Как отметил глава государства, это командование должно сосредоточить все имеющиеся ресурсы для того, чтобы еще более значительно снизить российский военный потенциал.

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