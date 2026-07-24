Белорусы выстроились в огромную очередь в Витебске 24.07.2026, 21:02

Фото: ohankovich / Threads

Фотофакт.

В Витебске в пятницу замечена огромная очередь. Люди пришли на масштабную распродажу, которую проводит крупная обувная фабрика, передает «Точка».

Покупателям обещали большие скидки и оптовые цены.

В Threads одна из пользовательниц отметила, что люди выстроились в очередь на ул. Суражской, 3. Она выложила фотографию оттуда.

Фото: anta999 / Threads

«Лично я, как увидела, сколько народа утром в будний, решила не стоять – не люблю толпы», – написала она.

Также девушка задалась таким вопросом: «А вы бы стояли такую очередь?»

Под ее публикацией люди начали активно обсуждать данную акцию. Кто-то тоже поделился фотографией очереди.

Фото: ohankovich / Threads

Вот лишь некоторые комментарии:

«Почему все эти люди не работают? Ясно, тоже не пойду»

«Хотела сходить, хорошо, что не пошла»

«Нет. Обувь – привет из 90-х, только для пенсионеров на лавке сидеть»

«На фото еще «небольшая» очередь. Имела неосторожность попробовать постоять, в процессе мотивация ушла»

«О, мы хотели заехать после работы, теперь уже сомневаюсь, интересно, как там обстановка сейчас»

«Сейчас очередь уже метров на 100 за воротами вдоль улицы. Если каждый проведет там в среднем 30 минут (выбрать, примерить, поменять, примерить)... Так хвост очереди и 26 июля не зайдет».

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