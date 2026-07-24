Драпатый определил свои приоритеты на посту главнокомандующего ВСУ 24.07.2026, 21:05

Михаил Драпатый

Фото: Getty Images

Больше ПВО и меньше «лишней бюрократии».

Новый главнокомандующий ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый назвал своими ключевыми задачами усиление ПВО и преодоление бюрократии в армии.

Об этом он сказал во время представления руководящему составу Генерального штаба ВСУ, говорится в сообщении Генштаба в пятницу, 24 июля.

Михаил Драпатый подчеркнул, что работа на результат требует «максимальной сплоченности».

Своими приоритетами он определил наращивание возможностей украинской ПВО, развитие и масштабирование беспилотной составляющей, повышение летальности поражения противника, устранение лишней бюрократии, а в работе с личным составом — «акцент на компетентности и человечности».

24 июля исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара представил руководящему составу Генштаба ВСУ новых главнокомандующего и начальника Генерального штаба — Михаила Драпатого и Игоря Скибюка.

И.о. министра обороны поблагодарил предшественников Драпатого и Скибюка — генерала Александра Сырского и генерал-лейтенанта Андрея Гнатова — за их работу. Сам Сырский сообщил в Telegram , что официально передал полномочия главнокомандующего ВСУ Михаилу Драпатому.

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