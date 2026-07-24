Крупнейший российский нефтепорт на Черном море остановил загрузку танкеров

Крупнейший российский нефтепорт на Черном море остановил загрузку танкеров1
- 24.07.2026, 21:50
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Из-за атак беспилотников.
Крупнейший российский нефтяной терминал на Черном море «Шесхарис» в Новороссийске с утра 21 июля приостановил погрузку нефти на танкеры в связи с участившимися атаками украинских беспилотников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные о судоходстве, спутниковые снимки и информацию сервисов отслеживания судов.
Как отмечает агентство, приостановка работы едва ли связана с плохими погодными условиями, поскольку штормовое предупреждение в районе терминала было объявлено лишь спустя два дня после завершения последней загрузки. С начала года через «Шесхарис» ежедневно отгружалось в среднем около 650 тыс. баррелей нефти. После остановки порта парализована оказалась пятая часть российского нефтяного экспорта, который составляет 3,6 млн баррелей в день в среднем в этом году.
Приостановка работы терминала произошла вскоре после усиления украинских ударов по судам в Чёрном и Азовском морях. Ранее, на этой неделе, участившиеся атаки беспилотников уже помешали танкерам загрузить нефть на расположенном неподалёку терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате терминал КТК, отправляющий на экспорт 80% нефти Казахстана приостановил работу, а в самом Казахстане началось вынужденное снижение добычи.
Накануне российские власти предупредили все суда, находящиеся в исключительной экономической зоне России в Черном море, что этот район небезопасен из-за потенциальной угрозы со стороны украинских воздушных и морских беспилотников. В результате под угрозой оказался также зерновой экспорт: через Новороссийск вывозится около трети всего проданного за рубеж российского зерна.