Грандиозное побоище: танковый штурм РФ под Очеретино разгромлен 3 24.07.2026, 8:32

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Первое боевое применение Т-72Б3А провалилось.

Под Очеретино произошло грандиозное танковое побоище. Механизированный штурм ВС РФ был разгромлен, россияне понесли тяжелые потери.

Слухи по этому поводу начали ходить еще утром 23 июля, когда украинский Генштаб опубликовал свою ежедневную сводку. В ней сообщалось о потере россиянами сразу 28 танков, что является большой редкостью на данном этапе войны. Старший лейтенант Сил обороны Украины под позывным «Алекс» сообщил детали.

По его данным, бой случился у Очеретино, что на Донбассе. «Почти год не видел более или менее значительного количества танков и БМП противника во время механизированного штурма. Но сегодня (россияне — ред.) решили напомнить… Броня и личный состав были успешно аннигилированы. Противник успеха не имел, 80 % всего шлака было разбито на подходах к переднему краю», — рассказал офицер.

Вскоре были опубликованы кадры разгрома. Ролик выложил спецназ «Омега» НГУ. «На передовой наши FPV-дроны обнаружили и обезвредили колонну российской бронетехники. На видео феерическая работа воинов «Крыла Омеги», — говорилось в сообщении.

Офицер Армии обороны Израиля и военный обозреватель Игаль Левин обратил внимание на то, что в штурме было первое боевое применение россиянами своих модернизированных танков «Т-72Б3А». «Первое боевое применение танков Т-72Б3А с КАЗ «Арена-М», модернизированной для противодействия FPV-дронам, закончилось неудачно. На видео кадры поражения в корму танка «Т-72Б3А» – КАЗ не отработала… Очевидно, что попытка массированного применения бронетехники РФ оказалась неудачной», — написал он.

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