В Беларуси вот-вот появится новшество по переводам денег и ЕРИП 1 24.07.2026, 8:10

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Что нужно сделать, чтобы средства дошли?

С 25 июля во всех банках Беларуси должно появиться новшество по переводам денег через ЕРИП по номеру мобильного телефона. Для зачисления средств таким способом надо будет согласие получателя. «Сбер Банк» предупредил клиентов, что им лучше сделать до 25 июля.

С 25 июля этого года вступают в силу изменения, которые предусмотрены постановлением Нацбанка. «Чтобы продолжать получать переводы по номеру телефона через систему ЕРИП, пользователям необходимо заранее предоставить согласие на такие операции, — уточняет «Сбер Банк». — Данное требование распространяется на клиентов всех банков Беларуси».

В банке также уточнили, что будет, если после 25 июля не будет этого согласия:

«Если вам попытаются отправить перевод по номеру телефона через ЕРИП, а соответствующее согласие не будет предоставлено, операция не будет завершена. В этом случае вы получите push-уведомление от системы с предложением оформить доступ к сервису непосредственно в СБОЛ (мобильное приложение и личный кабинет в веб-версии. — Прим. ред.) и завершить прием средств. Если перевод по номеру телефона недоступен, вы все равно сможете пополнить счет или карту через ЕРИП. Для этого отправителю нужно будет указать ваш номер счета — такой способ перевода работает без дополнительных согласий».

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