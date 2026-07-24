В Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы мяса с намеком на «поджаренных» россиян
- 24.07.2026, 5:59
Что говорит компания.
Эстонская компания Rannarootsi Lihatööstus, один из крупнейших производителей мясной продукции в стране, опубликовала на своей странице в Facebook рекламный пост, в котором некоторые пользователи усмотрели намек на «поджаренных» на гриле россиян.
Об этом сообщает ERR.
На изображении двое мужчин с украинскими флагами на рукавах футболок жарят мясо на фоне поднимающихся клубов дыма.
Рекламу продукции сопровождает слоган на эстонском языке: «Õige grill muudab kibeda sibula magusaks» («Правильный гриль делает горькую луковицу сладкой»).
Как отмечает ERR, часть пользователей соцсетей усмотрела в публикации намек на войну РФ против Украины и проявления языка вражды. Журналисты сообщают, что больше всего споров вызвало слово sibul (лук). В определенном разговорном контексте оно может использоваться как пренебрежительное прозвище русскоязычных жителей Эстонии.
Исполнительный директор и член правления Rannarootsi Lihatööstus Кармо Аксель заявил, что компания не вкладывала в рекламу никакого политического подтекста или враждебного смысла.
«Это напрямую связано с нашим продуктом и его ингредиентом — карамелизованным луком. Текст касается именно этого продукта», — сказал он.
На вопрос о том, знали ли в компании о существовании другого значения слова sibul, Аксель ответил, что узнал об этом уже после публикации.
«Сейчас я больше осведомлен об этом. Но, создавая этот пост, я имел в виду именно продукт. Не было намерения искать здесь конфликт», — отметил он.
Отдельные вопросы вызвала и визуальная составляющая рекламы, в частности столбы дыма на заднем плане и украинские флаги. Аксель говорит, что этот образ был вдохновлен актуальной новостной повесткой.
«Изображение отражает реальную ситуацию сегодняшнего дня, которую мы видим в новостной ленте. Каждый день в новостях мы наблюдаем эти столбы дыма. Отсюда и возник этот образ», — пояснил он.
Компания также отвергает утверждения о том, что реклама была направлена против какой-либо национальной группы.
«Наша публикация никоим образом не была направлена против какой-либо национальности, проживающей в Эстонии. Текст касается продукта, а изображение отражает сегодняшнюю медиакартину. Это просто сочетание двух элементов. Мы не стремились спровоцировать конфликт с помощью этой рекламы», — подчеркнул исполнительный директор.
Несмотря на волну критики и призывы к бойкоту продукции, компания пока не собирается удалять публикацию.
«Она уже живет своей жизнью. Какой смысл сейчас её удалять?» — отметил Аксель.