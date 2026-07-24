В США зафиксировано рекордное количество случаев циклоспороза 24.07.2026, 1:46

Фото: agefotostock.com

В четыре раза больше нормы.

В США зафиксирован значительный рост числа случаев циклоспороза – паразитарного заболевания, передающегося через зараженные овощи и фрукты. Об этом пишет The Independent.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), подтверждено 4173 случая в 41 штате, еще 7400 сообщений ожидают подтверждения. Наибольшее количество случаев – 6571 – зарегистрировано в Мичигане, где инфекцию связывают с салатом-латуком.

Хотя циклоспороз редко представляет угрозу для жизни, он может протекать в тяжелой форме. Наиболее распространенные симптомы:

сильная диарея;

рвота;

боль в мышцах;

повышенная температура;

выраженная усталость;

нарушения пищеварения, которые могут привести к обезвоживанию.

Министр здравоохранения США заявил во вторник, что ситуация находится «под контролем», несмотря на резкий рост числа случаев. В то же время пока ни один лабораторный анализ не подтвердил наличие паразита в конкретном источнике, поэтому расследование причин вспышек по всей стране продолжается.

По прогнозам CDC, число случаев, вероятно, продолжит расти в течение августа. Это объясняется тем, что симптомы циклоспороза появляются не сразу.

Обычно они появляются примерно через неделю после употребления зараженной пищи или воды, однако инкубационный период может длиться от двух дней до двух недель, отмечают органы здравоохранения штата Нью-Йорк. Кроме того, у некоторых инфицированных симптомы вообще отсутствуют.

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