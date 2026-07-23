Европейский центральный банк представил новые банкноты евро 23.07.2026, 22:12

Фотофакт.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), ответственный за выпуск общей валюты 20 стран ЕС, провел предварительный отбор конкретных мотивов, которые могут быть на них изображены. В ближайшем будущем купюры могут украшать знаменитые европейцы, объекты культуры или представители мира природы, пишет Deutsche Welle.

В конце 2023 года ЕЦБ назвал два тематических направления для оформления новых бумажных денежных знаков в еврозоне. Одно из них — важные для европейской культуры и науки личности и объекты, другое — европейские птицы и речные ландшафты. До этого у жителей стран Евросоюза была возможность путем онлайн-голосования выбрать в общей сложности из семи тематических блоков — в нем приняли участие более 365 тысяч человек. Для определения будущей тематики в оформлении купюр также учитывалось мнение экспертов, представляющих различные дисциплины и европейские страны.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Бетховен и да Винчи или зимородок и шилоклювка — на купюрах евро

Тема «Европейская культура» посвящена выдающимся личностям, которые внесли свой вклад в развитие культурного наследия Европы, а также культурной деятельности и объектам, которым отводится важное значение в формировании европейской идентичности. Так, на купюре номиналом десять евро может быть изображен немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, на обратной стороне — певческий фестиваль. На 20 евро могут разместить портрет нобелевской лауреатки Марии Кюри, на реверсе — учебную аудиторию в школе или университете. 100 евро могут украсить художник и скульптор Леонардо да Винчи и арт-стрит — на обратной стороне.

Природное тематическое направление отражает устойчивость и разнообразие природных экосистем Европы. Различные участки рек и виды птиц будут напоминать о важности сохранения природы. Если итоговый выбор сделают в пользу этой группы иллюстраций, то на банкноте в 10 евро может появиться зимородок у водопада. Места на купюре достоинством 20 евро удостоится одна из самых ярко окрашенных птиц Европы — золотистая щурка в песчаном валу широкой долины реки. На 50 евро появится белый аист, а 100-евровая банкнота будет проиллюстрирована шилоклювкой, ищущей пищу на мелководье. На обратной стороне таких купюр будут изображены европейские институты, напоминающие об основополагающих ценностях проекта «Европа», которые включают в себя защиту окружающей среды: Европарламент, Еврокомиссия, ЕЦБ, Совет Европы и другие.

Для чего нужен редизайн банкнот евро

«Новые банкноты будут символизировать нашу общую идентичность и разнообразие, которое делает Европу сильной», — пояснила глава ЕЦБ Кристин Лагард. На следующем этапе Европейский центробанк определит состав жюри и объявит конкурс среди дизайнеров в ЕС — это произойдет уже в этом году. В 2026-м отобранные эскизы должны представить общественности, будет опрошено мнение жителей Европы. Затем будет принято окончательное решение о внешнем виде новых купюр. В обороте они появятся только через несколько лет.

Процесс редизайна банкнот был инициирован в конце 2021 года ЕЦБ. Регулярная разработка новых серий банкнот необходима для борьбы с подделкой денег. ЕЦБ также стремится снизить ущерб для окружающей среды — срок службы новых банкнот должен быть дольше.

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