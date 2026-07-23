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Трамп назвал условие для ядерной сделки с Саудовской Аравией

  • 23.07.2026, 21:26
Трамп назвал условие для ядерной сделки с Саудовской Аравией
Дональд Трамп

Она зависит от «соглашений Авраама».

Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудничество Вашингтона и Эр-Рияда в сфере мирной атомной энергетики будет зависеть от присоединения Саудовской Аравии к «соглашениям Авраама» с Израилем, сообщает Politico.

«[Сделка] будет одобрена, но ее реализация полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к «соглашениям Авраама», — написал Трамп в Truth Social.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал эту инициативу, отметив, что присоединение Саудовской Аравии к соглашениям станет «историческим шагом к миру на Ближнем Востоке».

Сделка между США и Саудовской Аравией предусматривает экспорт ядерных технологий для гражданских целей без обогащения урана. Однако, как пишут СМИ, в документе не прописаны обязательства Саудовской Аравии по отказу от обогащения урана или согласия на инспекции МАГАТЭ. Это вызвало обеспокоенность в конгрессе США.

Министр энергетики США Крис Райт, в свою очередь, заверил, что соглашение о сотрудничестве Вашингтона и Эр-Рияда в сфере мирной атомной энергетики соответствует стандартам ядерной безопасности. Как передает Politico, ожидается, что сделка принесет американским компаниям миллиарды долларов.

«Соглашения Авраама» были подписаны в 2020 году Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко при посредничестве США для установления дипотношений. Позднее к ним присоединились Судан и Казахстан. Название документа отсылает к Аврааму, который считается прародителем евреев и ряда арабских племен.

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