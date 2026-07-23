Россияне начали массово искать способы уехать из страны 4 23.07.2026, 21:09

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На фоне слухов о мобилизации.

В июне 2026 года россияне установили рекорд по числу поисковых запросов, связанных с выездом из страны. Запросы «куда уехать без визы», «сколько делается загранпаспорт» и «разрешение на выезд» достигли максимальных значений с начала войны, следует из анализа данных «Яндекса» и Google Trends, проведенного «Можем объяснить». Всплеск интереса пришелся на период топливного кризиса, атак украинских беспилотников на российские города и слухов о новой мобилизации.

Так, запрос «сколько делается загранпаспорт» в июне ввели в «Яндексе» 26 339 раз — это максимум за весь период наблюдений и на 221% больше, чем в ноябре 2024 года. В Google Trends в мае этот запрос впервые за пять лет достиг максимальных 100 баллов. Число запросов «уехать без визы» в июне выросло до 1 251 — на 118% по сравнению с февралем 2025 года.

Рост интереса к эмиграции совпал с новыми трудностями для желающих покинуть страну, отмечает «МО». В июле жители Москвы начали массово жаловаться на невозможность записаться на оформление загранпаспорта из-за отсутствия свободных слотов в подразделениях МВД. Кроме того, на 1 января 2026 года в базе пограничной службы ФСБ числилось 8,9 млн действующих запретов на выезд для должников — на 41,5% больше, чем годом ранее.

Увеличение количества запросов об эмиграции совпало с усилением подготовки властей к возможной мобилизации. По оценке американского Института изучения войны (ISW), Кремль создаёт для этого правовую базу: Госдума расширила круг лиц с судимостями, которым разрешено заключать контракты с Минобороны, а Росгвардия обновила правила гражданской обороны с учетом периода мобилизации и военного положения.

Источники Reuters, близкие к Кремлю, также сообщают, что Владимир Путин готовится к дальнейшей эскалации войны. По оценкам западных разведок, к середине 2026 года потери российской армии достигли 1,4 млн человек убитыми и ранеными, а темпы набора контрактников перестали компенсировать убыль. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 млн человек.

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