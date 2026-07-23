закрыть
23 июля 2026, четверг, 22:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Анджей Почобут попросил премьера Польши выдавать белорусам документ иностранца минимум на три года

3
  • 23.07.2026, 21:15
  • 1,166
Анджей Почобут попросил премьера Польши выдавать белорусам документ иностранца минимум на три года
Анджей Почобут
Фото: gazetaby.com

Бывший политзаключенный, журналист и активист Союза поляков Беларуси написал открытое письмо Дональду Туску.

Бывший политзаключенный, журналист и активист Союза поляков Беларуси Анджей Почобут вместе с правозащитной организацией Amnesty International обратились с открытым письмом к премьер-министру Польши Дональду Туску. Они предложили улучшить правовое положение белорусов, живущих в Польше, пишет издание Most.

Одним из главных предложений стало увеличение срока действия польского проездного документа иностранца — временного документа, заменяющего национальный паспорт, — минимум до трех лет.

В письме отмечается, что многие белорусы, находящиеся в Польше, не могут вернуться в Беларусь, так как опасаются преследования и репрессий. Из-за этого они не могут получить или обновить белорусские паспорта на родине.

В Польше для таких людей действует упрощенный механизм выдачи проездного документа иностранца, однако сейчас его действие регулярно продлевается только на короткие сроки — обычно на полгода. По словам авторов обращения, такая ситуация создает правовую неопределенность и усложняет жизнь белорусов, живущих в Польше.

Почобут и директор польского отделения Amnesty International Анна Блащак-Банасяк также обратили внимание на проблему детей белорусских политических эмигрантов, родившихся в Польше.

Как отмечается в письме, такие дети могут столкнуться с трудностями при легализации пребывания, так как их родители часто не могут оформить для них белорусские паспорта без поездки всей семьей в Беларусь. Это создаёт риск отсутствия чётко определённого гражданского статуса.

Среди предложенных мер:

увеличить срок действия проездного документа иностранца как минимум до трех лет;

создать специальную процедуру получения документа, удостоверяющего личность, для детей граждан Беларуси, рождённых в Польше;

закрепить в законодательстве статус проездного документа иностранца как полноценного документа, удостоверяющего личность.

В обращении также подчеркивается, что Польша должна сохранять традиции гостеприимства и не позволять другому государству использовать польскую территорию как средство давления на людей, которые вынуждены покинуть свою страну.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич