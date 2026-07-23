закрыть
23 июля 2026, четверг, 21:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ностальгический вопрос белоруса вызвал ажиотаж в популярной соцсети

  • 23.07.2026, 21:02
Ностальгический вопрос белоруса вызвал ажиотаж в популярной соцсети

Пост собрал сотни комментариев.

Белорус запустил милое вирусное обсуждение в Threads, просто поинтересовавшись у пользователей соцсети, какие клички давали коровам в их деревнях. Как оказалось, в наших селах обитали (а может, до сих пор где-то щиплют травку) не только Зорки и Буренки, но даже Гавиета, Стюардесса, Риджина, Ракел и Луиза, пишет «Зеркало».

«Беларусы, раптам стала вельмі цікава: а якія імёны былі ў кароў у вашай вёсцы?» — написал 22 июля пользователь iaygen.

Менее чем за сутки публикация собрала более 33 тысяч просмотров и свыше 490 комментариев. Чаще всего пользователи называли клички: Зорка, Зорька, Рагуля, Жучка.

«Ганаруся, у свякрові была Сцюардэса», — написала bystrovkina.

«У моей бабушки была Пралеска. Рыжая корова с наикрасивейшими синими глазами. Прошло с тех пор более 40 лет, а я ее помню, какая она была», — отметилась solon.natalia.

«У нас была спачатку Пчолка, а потым Муха», — рассказала katenka_bel.

«Зорка — гэта ўжо нецікава. У дзеда была Звяздоня», — поделилась riitat.

Как оказалось, большое влияние на выбор имен для беларусских коров оказали иностранные сериалы, которые в то время показывали по телевизору.

«Малышка і Рабіна. А яшчэ былі баран Алаур і Бэта (уплыў мексіканскіх серыялаў)», — вспомнила berashevich.natalia.

Родня другой пользовательницы назвала своих буренок в честь героинь бразильского сериала «Секрет тропиканки»: Ракел и Рут.

«Имена всех животных были из сериалов на ОРТ. Рыджына, например (от „Риджина“). Кроме пса и коня. Пса звали почему-то Букет, а коня — Буш, в честь президента Соединенных Штатов», — поделился le.kovi.

«Рабіна, Белка, Галка, Красуля, Малюта, Зорка, Маліна, Тарпеда, Роза (уплыў мексіканскіх серыялаў, дзякуй, не Ізаўра)», — подключился к обсуждению cihraby.

«У соседей был бык Луис Альберто (по мотивам сериала)», — рассказала kocegarova.

По информации Белстата, на 1 января 2026 года в стране насчитывалось 4 млн голов крупного рогатого скота. Подавляющее большинство из них (98,2%) содержались в сельскохозяйственных организациях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич