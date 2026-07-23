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Лукашенко договорился с Узбекистаном об обмене мяса на трудовых мигрантов

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  • 23.07.2026, 21:38
  • 1,898
Лукашенко договорился с Узбекистаном об обмене мяса на трудовых мигрантов

Диктатор рассказал о странном «бартере».

Минск и Ташкент договорились о расширении сотрудничества — Беларусь поставит свою мясную и молочную продукцию в Узбекистан, а взамен сможет привлечь в регионы узбекских работников. Об этом заявил Александр Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев готов инвестировать средства в строительство в Беларуси животноводческих комплексов, объектов хранения кормов и предприятий по переработке продукции.

«Они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент Узбекистана дает деньги на инвестиции — на строительство животноводческих комплексов, сенажных траншей, переработку. Инвестирует, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать», — сказал он.

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