«МЛ Витебск» одержал первую в своей истории победу в еврокубках
- 23.07.2026, 21:58
Витебляне разгромили черногорскую «Сутьеску» в Лиге конференций.
Разгромив черногорскую «Сутьеску» со счетом 3:0 в Лиге конференций, «МЛ Витебск» выиграл первый еврокубковый матч в своей истории.
Победу чемпионам Беларуси принесли голы Валерия Громыко, Кирилла Гоманова и Бассеку Диалабе.
«МЛ» провел третий еврокубковый матч в своей истории. Ранее команда Филиппа Соколинского дважды проиграла «Университате» Крайова в квалификации Лиги чемпионов — 1:4 и 0:1. Из-за этого витебский клуб опустился в Лигу конференций.