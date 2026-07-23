закрыть
23 июля 2026, четверг, 22:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«МЛ Витебск» одержал первую в своей истории победу в еврокубках

  • 23.07.2026, 21:58
«МЛ Витебск» одержал первую в своей истории победу в еврокубках

Витебляне разгромили черногорскую «Сутьеску» в Лиге конференций.

Разгромив черногорскую «Сутьеску» со счетом 3:0 в Лиге конференций, «МЛ Витебск» выиграл первый еврокубковый матч в своей истории.

Победу чемпионам Беларуси принесли голы Валерия Громыко, Кирилла Гоманова и Бассеку Диалабе.

«МЛ» провел третий еврокубковый матч в своей истории. Ранее команда Филиппа Соколинского дважды проиграла «Университате» Крайова в квалификации Лиги чемпионов — 1:4 и 0:1. Из-за этого витебский клуб опустился в Лигу конференций.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич