«МЛ Витебск» одержал первую в своей истории победу в еврокубках 23.07.2026, 21:58

Витебляне разгромили черногорскую «Сутьеску» в Лиге конференций.

Разгромив черногорскую «Сутьеску» со счетом 3:0 в Лиге конференций, «МЛ Витебск» выиграл первый еврокубковый матч в своей истории.

Победу чемпионам Беларуси принесли голы Валерия Громыко, Кирилла Гоманова и Бассеку Диалабе.

«МЛ» провел третий еврокубковый матч в своей истории. Ранее команда Филиппа Соколинского дважды проиграла «Университате» Крайова в квалификации Лиги чемпионов — 1:4 и 0:1. Из-за этого витебский клуб опустился в Лигу конференций.

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