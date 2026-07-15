«Отправьте нас обратно»: приехавшие в Беларусь узбеки взбунтовались 15 15.07.2026, 12:35

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Они заявили о лжи Лукашенко и своих чиновников.

История с организованной отправкой трудовых мигрантов из Узбекистана в Беларусь, которую еще несколько дней назад Лукашенко и власти в Ташкенте преподносили как пример успешного международного сотрудничества, неожиданно обернулась неприятным сюрпризом.

Напомним, 13 июля хокимият Андижанской области сообщил об отправке 255 жителей региона на работу в Беларусь. Власти также заявляли, что в дальнейшем таким образом планируется трудоустроить около 5 тысяч узбеков, пишет vaib.uz.

Проводы сопровождались торжественными церемониями, флагами и громкими заявлениями. Чиновники из Узбекистана уверяли, что гражданам будут предоставлены достойные условия труда, высокая заработная плата и социальные гарантии.

Однако спустя всего несколько дней после прибытия в Беларусь в социальных сетях начали появляться видеоролики, записанные самими трудовыми мигрантами.

На опубликованных кадрах рабочие из Узбекистана показывают условия проживания, которые, по их словам, далеки от обещанных. Вместо комфортного жилья они демонстрируют помещения, больше напоминающие старое общежитие, давно требующее ремонта.

Не меньше вопросов возникло и к условиям оплаты труда.

По словам мигрантов, их зарплата составляет 500 долларов в месяц. При этом питание они оплачивают самостоятельно. По их расчетам, около 200 долларов будет уходить на еду, еще примерно 100 долларов – на бытовые расходы. В итоге на руках останется около 200 долларов.

Как говорят сами работники, ради таких денег нет смысла находиться за границей.

«Лучше отправьте нас обратно в Узбекистан. В Узбекистане мы и то больше заработаем», – заявляют мигранты в опубликованных видео.

Рабочие ждут реакции Агентства миграции Узбекистана и других ответственных ведомств.

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