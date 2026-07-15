«У нас тоже отвалился интернет вместе с телефоном» 1 15.07.2026, 12:51

Белорусы жалуются на «Белтелеком».

Белорусы пишут в Threads о падении качества связи от оператора «Белтелеком» и отсутствии помощи от службы поддержки.

«Белтелеком», нормально брать по 15 долларов за месяц и не предоставлять качественно свои услуги? Что с вашей службой поддержки? Почему люди должны сидеть без интернета? Это ужасно! Нельзя так издеваться над людьми!» — пишет daria_sergeevna1704.

«Белтелеком» совсем ох…ел. Столько денег, а интернета нет никакого. Делимся, какая связь лучше?», — пишет diaychenko21.

Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постами:

— У нас также затупил на ровном месте, ни телефон, ни интернет не работали.

— Альтернативы нет, отсюда и «качество».

— Вчера фильм загружался три часа.

— Полностью согласна.

— Звонила в «Белтелеком» в своем городе, трубку просто не берут.

— Извините, но «Белтелеком» совсем уже обнаглел? За что мы платим такие деньги? Сегодня ни с того, ни с сего перестал работать интернет и домашний телефон. Звоню в службу поддержки, мне говорят: «Ой, ну вы понаблюдайте, может, заработает, может, провод отошел». Предлагают создать заявку какую—то, чтобы специалисты со мной связались. Сказали, что позвонят неизвестно когда. Сегодня или завтра. Мы живем на окраине города, интернет пропал на всей улице. Это адекватно?

— У нас тоже отвалился интернет вместе с телефоном.

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