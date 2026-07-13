В Варшаве напали на Александру Герасименю 30 13.07.2026, 9:56

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Александра Герасименя

Неизвестный ударил белорусскую чемпионку по голове.

На многократную чемпионку мира и Европы по плаванию, обладательницу трех олимпийских медалей Александру Герасименю напали в Варшаве. Об этом пишет главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке»:

— Думаю, об этом стоит рассказать. На днях на мою подругу Александру Герасименю, известную белорусскую спортсменку, чемпионку мира по плаванию, напали прямо в центре Варшавы. На автобусном вокзале Warszawa Zachodnia, куда Саша приехала по делам утром 10 июля, к ней со спины подошел неизвестный мужчина лет 35 и ударил кулаком по голове. При этом он не произнес ни слова и тут же ушел, а Саша от шока и боли не сразу поняла, что случилось. Звать на помощь было некого, люди торопились на свои рейсы и даже не обратили внимания на произошедшее. Саша же, когда пришла в себя, поехала в полицию.

Я приехала к Саше уже в Komenda Rejonowa Policji Warszawa III (Opaczewska, 8), где она дала показания и рассказала о произошедшем. Однако при мне сотрудница полиции сказала, что найти преступника довольно сложно: не факт, что произошедшее попало на камеры, неизвестно какого качество будет изображение, если все же будет видеозапись, и, в конце концов, возможно, этого человека не будет в полицейской картотеке. Если же его найдут, вряд ли посадят, поскольку, если травмы не тяжелые и не видимые, то это считается мелким хулиганством.

Я пока не делаю выводов из этой истории и надеюсь, что все-таки нападавший будет найден. Хочу только напомнить, что Александра Герасименя — не только известная белорусская спортсменка. За участие в протестах 2020 года в Минске ее приговорили к 12 годам лишения свободы и конфисковали все имущество. В Польше Саша получила политическое убежище, и я надеюсь, что дело о нападении на нее будет расследовано должным образом.

Александра Герасименя подтвердила сайту Charter97.org факт нападения:

— Не представляла, что подобное может произойти в Варшаве при дневном свете, таком скоплении людей и, я надеюсь, рабочих камерах. Не знаю, что произошло, но надеюсь, что польские власти разберутся и человек понесет наказание.

Белорусская пловчиха, трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя в 2020 году встала на сторону протестующих против фальсификаций выборов. 18 августа 2020 года она подписала открытое письмо белорусских спортсменов с требованием остановить насилие в стране.

В октябре 2020 года Герасименя выехала в Украину, где возглавила Фонд спортивной солидарности, который помогал спортсменам, поддержавшим протесты. В 2022 переехала в Варшаву, где запустила занятия по плаванию. В декабре 2022 года спортсменка была заочно приговорена в Беларуси к 12 годам заключения, а ее имущество было конфисковано.

В 2024 году Рада Белорусской Народной Республики наградила Александру Герасименю Медалью ордена Погони.

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