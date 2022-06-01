Александра Герасименя запускает в Варшаве занятия по плаванию 1.06.2022, 13:20

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Александра Герасименя

Фото: tut.by

На тренировки приглашают как детей, так и взрослых.

Трехкратный призер Олимпийских игр и экс-председатель Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя заявила, что возвращается к любимому делу: в Варшаве она организует занятия по плаванию.

«20 лет я была предана своему любимому делу. 20 лет я преодолевала трудности и находила возможности, чтобы стать лучше. И сегодня пришло время поделиться этим опытом и передать его вам!

Друзья, я возвращаюсь к тому, что приносит мне удовольствие, к тому, что вдохновляет меня, придает энергию работать еще больше и лучше! Ведь труд облагораживает человека и делает твою работу полезной. И сегодня я хочу быть вам полезной.

Я запускаю занятия по плаванию в Варшаве!», — написала спортсменка у себя в «Фейсбуке».

На занятия приглашают как детей, так и взрослых, любителей и профессионалов. Как следует из сообщения Герасимени, занятия будут проходить в бассейне «Водный парк «Варшавянка».

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