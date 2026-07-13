Пленные африканцы просят ВСУ вернуть их в Россию 5 13.07.2026, 10:32

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Среди них — граждане Демократической Республики Конго, Египта и Ганы.

Несколько граждан африканских стран, попавших в украинский плен во время боевых действий, заявили, что хотят вернуться не на родину, а в Россию. Об этом сообщает Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Среди пленных — граждане Демократической Республики Конго, Египта и Ганы. По их словам, они добровольно подписали контракты с российской армией и рассчитывают попасть в обменный фонд, чтобы вновь оказаться в России. Некоторые из них предлагают обменивать «иностранцев на иностранцев», а не отправлять их обратно в африканские страны.

По данным украинской стороны, с начала полномасштабной войны Россия привлекла почти 3 тыс. граждан из 36 стран. Вербовка, как утверждается, нередко велась под видом трудоустройства. Сами пленные рассказали, что сознательно согласились на службу ради высокого заработка. Они упомянули единовременную выплату около 13 тыс. долларов и ежемесячное денежное довольствие не менее 2 тыс. долларов.

Вербовка иностранных граждан стала частью более широкой борьбы за влияние на африканском континенте. За последние годы Украина почти удвоила число своих посольств в Африке — с 10 до 18, тогда как Россия сохраняет сеть из 49 дипломатических представительств.

Власти Кении ранее заявляли о существовании транснациональной схемы вербовки африканцев для участия в боевых действиях на стороне России.

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