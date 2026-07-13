В Минске мужчина стоял на коленях в переходе и просил деньги на лечение сына
- 13.07.2026, 10:54
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Оказалось, врал.
В Минске силовики в переходе одной из станций метро задержали 31-летнего жителя Минской области, который просил у прохожих деньги якобы на дорогостоящее лечение сына. Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Мужчина стоял на коленях с информационной табличкой на шее и при общении убеждал проходящих мимо горожан, что ребенок болен и экстренно нуждается в реабилитации за границей.
В ходе проверки выяснилось, что задержанный тратил деньги на личные нужды. Он состоял в тематическом чате из нескольких человек, в котором в том числе обсуждались передвижения нарядов милиции и вопросы, связанные со сбором денег.
Установлены личности и других участников тематической беседы, все они ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за назойливое приставание к гражданам.
По данному факту проводится проверка.