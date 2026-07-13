закрыть
13 июля 2026, понедельник, 12:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске мужчина стоял на коленях в переходе и просил деньги на лечение сына

  • 13.07.2026, 10:54
  • 2,440
В Минске мужчина стоял на коленях в переходе и просил деньги на лечение сына

Оказалось, врал.

В Минске силовики в переходе одной из станций метро задержали 31-летнего жителя Минской области, который просил у прохожих деньги якобы на дорогостоящее лечение сына. Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина стоял на коленях с информационной табличкой на шее и при общении убеждал проходящих мимо горожан, что ребенок болен и экстренно нуждается в реабилитации за границей.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный тратил деньги на личные нужды. Он состоял в тематическом чате из нескольких человек, в котором в том числе обсуждались передвижения нарядов милиции и вопросы, связанные со сбором денег.

Установлены личности и других участников тематической беседы, все они ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за назойливое приставание к гражданам.

По данному факту проводится проверка.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли