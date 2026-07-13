Очередь на белорусской границе выросла почти в два раза 13.07.2026, 11:47

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иллюстративное фото

Какое направление самое загруженное?

С пятницы очередь легковых авто на въезд в Евросоюз увеличилась почти в два раза. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси 13 июля.

По данным ГПК, польское направление остается самым загруженным для легковушек. Перед погранпереходами Кузница Белостоцкая (Брузги), Бобровники (Берестовица) и Тересполь (Брест) въезда в Польшу ожидают 810 авто. Контролирующие службы этих пунктов пропуска за двое суток оформили 28% транспорта от нормы.

Около 140 легковых авто фиксируется перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). С пятницы сопредельная сторона приняла на свою территорию 58% транспорта от нормы.

Грузовые авто ожидают въезда в Евросоюз на польском и литовском направлениях.

Перед литовскими пунктами пропуска фиксируется 170 фур. Сотрудники сопредельных погранпереходов за выходные дни оформили 19% транспорта.

Въезда в Польшу ожидают 295 большегрузов. Контролирующие службы погранпереходов Бобровники (Берестовица) и Кукурыки (Козловичи) приняли на свою территорию 28% грузовых авто.

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