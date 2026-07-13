закрыть
13 июля 2026, понедельник, 12:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ рассказал о последней миссии сенатора Линдси Грэма

1
  • 13.07.2026, 12:17
WSJ рассказал о последней миссии сенатора Линдси Грэма
ЛИНДСИ ГРЭМ
ФОТО: GETTY IMAGES

Сенатор наконец добился политического триумфа.

Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм, скончавшийся 11 июля в возрасте 71 года, провёл свои последние дни, продолжая работу над укреплением поддержки Украины и ужесточением санкций против РФ. Издание The Wall Street Journal рассказало о его последних встречах, заявлениях и планах.

Когда Грэм вернулся в субботу в Вашингтон после визита в Киев, коллеги отмечали, что он выглядел уставшим, но при этом полным надежд после насыщенной серии встреч в Европе и Украине. Свой 71-й день рождения сенатор провёл в разъездах, воодушевлённый саммитом НАТО в Турции, где президент Дональд Трамп высоко оценил альянс и поддержал Украину. Главное же — пересмотренная версия законопроекта о санкциях против России, которую продвигал Грэм, наконец получила поддержку Белого дома.

«Это чертовски важное событие — мы все хорошо поработали», — сказал Грэм сенатору Ричарду Блюменталю всего за несколько часов до того, как стало известно о его смерти.

Человек, одержимый своей целью

Больше года Грэм добивался от Конгресса и Белого дома поддержки законопроекта о санкциях против России, направленного на ужесточение экономического давления на Москву из-за войны в Украине, — документа, в разработке которого он сам принимал непосредственное участие.

Усилия Грэма порой становились причиной разногласий между Конгрессом, контролируемым республиканцами и в основном настроенным проукраински, и Трампом с его переговорной командой.

Когда Трамп, часть его кабинета и европейские лидеры собрались на саммите НАТО, Грэм увидел в этом решающий момент, чтобы окончательно обеспечить поддержку более жёстких санкций.

Как пишет WSJ, законодатели и европейские чиновники отмечали: тёплая встреча Трампа и Владимира Зеленского подтвердила правильность стратегии Грэма — долгосрочно отстаивать интересы Украины за кулисами, несмотря на колебания президента между про­российскими и проукраинскими настроениями.

Прощальная песня

В четверг Грэм покинул Анкару, чтобы совершить свой десятый визит в Украину с начала российского вторжения в 2022 году.

Когда в пятницу Зеленский встретился с Грэмом в своём кабинете, они обменялись улыбками и пожали друг другу руки. Президент Украины поздравил сенатора с днём рождения и поинтересовался, как у него дела.

«Старше, но не мудрее», — с улыбкой ответил Грэм.

Позже в тот же день Грэм вместе с коллегами объявил о достижении договорённости с администрацией Трампа о продвижении пересмотренной версии санкционного законопроекта. В Киеве он сообщил журналистам, что соглашение было достигнуто буквально за полчаса до этого.

«Это значит, что он станет законом», — сказал сенатор.

Как отметил конгрессмен Майкл Маккол, во многом именно заслугой Грэма было то, что удавалось удерживать интерес Трампа к поддержке Украины. «Они много играли вместе в гольф, — сказал Маккол, — у них было достаточно времени для разговоров, будь то девять или восемнадцать лунок».

О смерти Грэма Маккол узнал во время поездки на поезде из Киева в Польшу, куда направлялся, чтобы обсудить дополнительные способы помощи Украине.

«Линдси был бы очень полезен здесь, — сказал он. — Он очень умело действовал в политическом плане — как в хорошие, так и в трудные времена».

Сенатор Джин Шахин, ведущий демократ в Комитете Сената по международным отношениям, работавшая с Грэмом на саммите НАТО, призвала Конгресс принять законопроект о санкциях и воплотить в жизнь «давнюю мечту Грэма о независимой и безопасной Украине».

Что известно о смерти Линдси Грэма

Вечером 11 июля в возрасте 71 года скончался американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. В его офисе заявили, что причиной стала «непродолжительная и внезапная болезнь».

Позже стало известно, что причиной смерти оказалось расслоение аорты — повреждение стенки главной артерии организма, связанное с затвердеванием сосудов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли