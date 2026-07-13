WSJ рассказал о последней миссии сенатора Линдси Грэма 1 13.07.2026, 12:17

ЛИНДСИ ГРЭМ

ФОТО: GETTY IMAGES

Сенатор наконец добился политического триумфа.

Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм, скончавшийся 11 июля в возрасте 71 года, провёл свои последние дни, продолжая работу над укреплением поддержки Украины и ужесточением санкций против РФ. Издание The Wall Street Journal рассказало о его последних встречах, заявлениях и планах.

Когда Грэм вернулся в субботу в Вашингтон после визита в Киев, коллеги отмечали, что он выглядел уставшим, но при этом полным надежд после насыщенной серии встреч в Европе и Украине. Свой 71-й день рождения сенатор провёл в разъездах, воодушевлённый саммитом НАТО в Турции, где президент Дональд Трамп высоко оценил альянс и поддержал Украину. Главное же — пересмотренная версия законопроекта о санкциях против России, которую продвигал Грэм, наконец получила поддержку Белого дома.

«Это чертовски важное событие — мы все хорошо поработали», — сказал Грэм сенатору Ричарду Блюменталю всего за несколько часов до того, как стало известно о его смерти.

Человек, одержимый своей целью

Больше года Грэм добивался от Конгресса и Белого дома поддержки законопроекта о санкциях против России, направленного на ужесточение экономического давления на Москву из-за войны в Украине, — документа, в разработке которого он сам принимал непосредственное участие.

Усилия Грэма порой становились причиной разногласий между Конгрессом, контролируемым республиканцами и в основном настроенным проукраински, и Трампом с его переговорной командой.

Когда Трамп, часть его кабинета и европейские лидеры собрались на саммите НАТО, Грэм увидел в этом решающий момент, чтобы окончательно обеспечить поддержку более жёстких санкций.

Как пишет WSJ, законодатели и европейские чиновники отмечали: тёплая встреча Трампа и Владимира Зеленского подтвердила правильность стратегии Грэма — долгосрочно отстаивать интересы Украины за кулисами, несмотря на колебания президента между про­российскими и проукраинскими настроениями.

Прощальная песня

В четверг Грэм покинул Анкару, чтобы совершить свой десятый визит в Украину с начала российского вторжения в 2022 году.

Когда в пятницу Зеленский встретился с Грэмом в своём кабинете, они обменялись улыбками и пожали друг другу руки. Президент Украины поздравил сенатора с днём рождения и поинтересовался, как у него дела.

«Старше, но не мудрее», — с улыбкой ответил Грэм.

Позже в тот же день Грэм вместе с коллегами объявил о достижении договорённости с администрацией Трампа о продвижении пересмотренной версии санкционного законопроекта. В Киеве он сообщил журналистам, что соглашение было достигнуто буквально за полчаса до этого.

«Это значит, что он станет законом», — сказал сенатор.

Как отметил конгрессмен Майкл Маккол, во многом именно заслугой Грэма было то, что удавалось удерживать интерес Трампа к поддержке Украины. «Они много играли вместе в гольф, — сказал Маккол, — у них было достаточно времени для разговоров, будь то девять или восемнадцать лунок».

О смерти Грэма Маккол узнал во время поездки на поезде из Киева в Польшу, куда направлялся, чтобы обсудить дополнительные способы помощи Украине.

«Линдси был бы очень полезен здесь, — сказал он. — Он очень умело действовал в политическом плане — как в хорошие, так и в трудные времена».

Сенатор Джин Шахин, ведущий демократ в Комитете Сената по международным отношениям, работавшая с Грэмом на саммите НАТО, призвала Конгресс принять законопроект о санкциях и воплотить в жизнь «давнюю мечту Грэма о независимой и безопасной Украине».

Что известно о смерти Линдси Грэма

Вечером 11 июля в возрасте 71 года скончался американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. В его офисе заявили, что причиной стала «непродолжительная и внезапная болезнь».

Позже стало известно, что причиной смерти оказалось расслоение аорты — повреждение стенки главной артерии организма, связанное с затвердеванием сосудов.

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