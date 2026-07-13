Мужчина купил права в интернете и через 10 лет пришел менять их в ГАИ

Мужчина купил права в интернете и через 10 лет пришел менять их в ГАИ5
- 13.07.2026, 12:47
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Он приобрел их в России.
В Волковысский РОВД обратился местный житель с просьбой заменить водительское удостоверение в связи с истечением срока его действия.
Однако в ходе проверки сотрудники установили: удостоверение с указанным номером на самом деле было выдано совершенно другому человеку, а сам заявитель действующего документа никогда не имел.
Судебная экспертиза подтвердила, что бланк удостоверения не является продукцией предприятия-изготовителя — все изображения на лицевой и оборотной сторонах были попросту распечатаны на цветном принтере.
Как признался мужчина, документы он приобрёл в России через интернет-ресурс. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Какие последствия повлечёт за собой этот необдуманный шаг для жителя Беларуси, пока неизвестно.