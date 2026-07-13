Мигранты снова массово пытаются перейти границу из Беларуси в Польшу

Мигранты снова массово пытаются перейти границу из Беларуси в Польшу4
- 13.07.2026, 13:22
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Десятки попыток за три дня.
За минувшие выходные польские пограничники зафиксировали 37 попыток незаконно перейти границу непосредственно из Беларуси, сообщили в Пограничной службе Польши. Столько случаев за несколько дней на этом участке не было уже продолжительное время. В последние месяцы мигранты преимущественно пытались попасть в Польшу через Литву.
Попытки перейти белорусско-польскую границу зафиксировали с 10 по 12 июля на участках пограничных застав в Мельнике и Беловеже. В пятницу их было 18, в субботу — девять, а в воскресенье — десять.
Часть мигрантов вернулась на территорию Беларуси. Остальных задержали на польской стороне. Среди них были выходцы из Афганистана и Пакистана.
Незадолго до этого, 7 июля, польские пограничники сообщили еще о восьми мигрантах, которые незаконно пересекли белорусско-польскую границу.
С начала года на участке Подляского отдела Пограничной службы зафиксировано более 260 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. За аналогичный период 2025 года было зафиксировано более 15 тыс. попыток.