Белорусская теннисистка выиграла турнир в США 13.07.2026, 13:41

Фото: Getty Images

Ирина Шиманович выиграла в парном разряде.

Белорусская теннисистка Ирина Шиманович в паре с американкой Кэти Волынец выиграли турнир WTA-125 в Ньюпорте (США).

Соревнования проходили на травяных кортах, пишет betnews.by.

В финале Шиманович и Волынец победили в двух сетах американский дуэт Саванна Бродас — Кайли Коллинз. Итоговый счет — 6:2, 7:6 (6).

Матч длился 1 час 27 минут.

Ранее Шиманович впервые в карьере сыграла в основной сетке Уимблдона в одиночном разряде.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com