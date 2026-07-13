Белорусская теннисистка выиграла турнир в США
- 13.07.2026, 13:41
Ирина Шиманович выиграла в парном разряде.
Белорусская теннисистка Ирина Шиманович в паре с американкой Кэти Волынец выиграли турнир WTA-125 в Ньюпорте (США).
Соревнования проходили на травяных кортах, пишет betnews.by.
В финале Шиманович и Волынец победили в двух сетах американский дуэт Саванна Бродас — Кайли Коллинз. Итоговый счет — 6:2, 7:6 (6).
Матч длился 1 час 27 минут.
Ранее Шиманович впервые в карьере сыграла в основной сетке Уимблдона в одиночном разряде.