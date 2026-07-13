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Белорусская теннисистка выиграла турнир в США

  • 13.07.2026, 13:41
Белорусская теннисистка выиграла турнир в США
Фото: Getty Images

Ирина Шиманович выиграла в парном разряде.

Белорусская теннисистка Ирина Шиманович в паре с американкой Кэти Волынец выиграли турнир WTA-125 в Ньюпорте (США).

Соревнования проходили на травяных кортах, пишет betnews.by.

В финале Шиманович и Волынец победили в двух сетах американский дуэт Саванна БродасКайли Коллинз. Итоговый счет — 6:2, 7:6 (6).

Матч длился 1 час 27 минут.

Ранее Шиманович впервые в карьере сыграла в основной сетке Уимблдона в одиночном разряде.

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