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Кредитный пузырь российской экономики скоро лопнет

  • 13.07.2026, 14:43
Кредитный пузырь российской экономики скоро лопнет

Число банкротств растет.

Российская экономика может столкнуться с серьезным финансовым потрясением из-за растущей долговой нагрузки, проблем банковского сектора и сокращения бюджетных резервов. Согласно европейскому разведывательному отчету, с которым ознакомилось агентство Reuters, нынешняя экономическая устойчивость России во многом является результатом масштабного кредитного стимулирования, скрывающего накопившиеся проблемы, пишет Fortune (перевод — сайт Charter97.org).

По данным отчета, власти использовали банки для поддержания экономики на фоне растущих расходов из-за войны в Украине. Государственные программы стимулировали миллионы россиян брать несколько кредитов одновременно, однако теперь финансовая система сталкивается с ростом просрочек и снижением способности граждан и компаний обслуживать долги.

Эксперты оценивают, что около 10% корпоративных кредитов могут оказаться невозвратными, а в отдельных крупных банках доля проблемных потребительских займов может достигать 15%. Число россиян, объявивших себя банкротами, за прошлый год выросло почти на треть и превысило 500 тысяч человек.

Ситуацию осложняет падение доходов от энергетики. Украинские удары по нефтяной инфраструктуре привели к перебоям с топливом, а снижение цен на нефть и проблемы с экспортом сократили поступления в российский бюджет. К концу мая дефицит федерального бюджета достиг около 6 триллионов рублей, значительно превысив первоначальные прогнозы.

Для покрытия расходов власти уже используют средства Фонда национального благосостояния, однако его резервы быстро сокращаются. На фоне нехватки ресурсов в Москве обсуждаются новые источники финансирования. Минфин готовит законопроект, который может открыть доступ к пенсионным накоплениям граждан в частных фондах на сумму около 40 миллиардов долларов.

Подобные заявления вызывают тревогу среди бизнеса. Предприниматели опасаются новых мер изъятия средств и ищут способы вывести капитал из страны.

Аналитики предупреждают, что при усилении санкций против банков или новом экономическом ударе скрытые проблемы российской финансовой системы могут быстро превратиться в полноценный кризис.

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