Врач раскрыла, чем киви полезен для нашего организма 13.07.2026, 14:49

Тем, кто избегает глютена, тоже будет полезен киви.

Некоторые продукты при определенных проблемах со здоровьем работают не менее эффективно, чем лекарства. Например, к таким относится киви, который рекомендуют при хронических запорах. Два-три плода работают лучше многих традиционных средств, назначаемых при такой проблеме.

«За последние годы было проведено несколько исследований, посвященных киви, в том числе изучалась польза этого фрукта для пищеварения, — рассказала «АиФ» врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева. — Например, исследователи из Лондонского королевского колледжа объяснили эффективность киви несколькими уникальными свойствами. Клетчатка киви отличается высокой влагоудерживающей способностью. Она сильно набухает в воде (больше, чем клетчатка яблок), притягивает жидкость в кишечник и тем самым увеличивает объем кишечных масс, размягчает их и облегчает опорожнение кишечника.

Можно ли есть киви с кожурой?

Также в киви есть рафиды. Это микроскопические кристаллы солей кальция, в частности оксалата кальция. Теоретически предполагается, что кристаллы кальция мягко раздражают слизистую оболочку кишечника, стимулируют выработку слизи, которая улучшает смазку и способствуют прохождению пищевого комка по кишечнику. Очень много исследований посвящено актинидину — ферменту, который содержится в киви, помогает расщеплять белки и таким образом ускоряет опорожнение желудка и кишечника. То есть симулирует кишечный транзит».

Лучший фермент

Многие слышали про растительные ферменты, например бромелайн в ананасе или папаин в папайе, из-за чего эти фрукты не так давно советовали всем худеющим.

«Но оказалось, что актинидин значительно мощнее, — продолжает врач-диетолог. — Исследования показали, что этот растительный протеолитический фермент способствует улучшению расщепления и переваривания белков, если употреблять его с пищей или в виде протеиновых добавок. Специализированные белковые продукты часто принимают спортсмены, пожилые люди, которые должны потреблять больше белка, чтобы бороться с саркопенией (потерей мышечной массы с возрастом), люди с нарушением всасывания белка. Во всех этих случаях актинидин работает активнее, чем бромелайн и папаин, и даже наши естественные пищеварительные ферменты (пепсин и другие).

Действие этого фермента основано на том, что он эффективно способствует гидролизу белков, в результате аминокислоты лучше усваиваются. В том числе актинидин ускоряет гидролиз (расщепление) глютена на более мелкие пептиды и снижает количество иммуногенных соединений, достигающих тонкого кишечника. Так что тем, кто боится глютена, тоже будет полезен киви — он поможет справиться с глютеном, даже если он попадет в организм».

Однако это не все удивительные способности киви.

«Интересное свойство киви еще заключается в том, что, когда вы принимаете магний, то киви улучшает его усвоение. Исследования показывают, что киви может способствовать усвоению и удержанию магния, а также других минеральных веществ в наших клетках. Хотя в самом киви магния немного. Магний важен для работы нервной системы, мышц, помогает снижать давление и стресс, регулирует сердечный ритм.

Также отмечено, что киви имеет пребиотическое действие. То есть употребление этого фрукта влияет на микробиоту кишечника таким образом, что может уменьшиться количество метанообразующих бактерий, которые вызывают запоры», — отмечает врач.

Как полезнее употреблять киви

В исследованиях участникам предлагали съедать два-три киви в день для получения нужного слабительного эффекта. Также ряд исследований подчеркивают, что больше всего полезных веществ содержится в зеленых киви, в желтых — чуть меньше.

«Многие считают, что кожуру с киви перед употреблением надо обязательно срезать. Это не так, — отмечает Татьяна Солнцева. — Те, кто хорошо переносит повышенное количество клетчатки, могут употреблять фрукт неочищенным. Но его следует тщательно мыть. Хотя эффект будет в любом случае. Киви и с кожурой, и без нее будут благотворно влиять на пищеварение и опорожнение кишечника».

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