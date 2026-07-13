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Экс-директор добрушского завода спустя два года оказался на свободе и при новой должности

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  • 13.07.2026, 15:44
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Экс-директор добрушского завода спустя два года оказался на свободе и при новой должности
Александр Винокуров

Ранее его осудили за взятки на девять лет.

Бывший директор Добрушского фарфорового завода, осужденный за коррупцию, всплыл в новой должности в Витебской области. Александр Винокуров — полный тезка экс-директора добрушской фабрики, стал директором сельхозпредприятия ОАО «Николаевский» Миорского района, пишет «Флагшток».

В 2023 году ГУБОПиК громко задержал Винокурова и его родного брата по делу о получении взяток в особо крупном размере. В 2024 году их осудили и приговорили экс-директора к 9 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Но не прошло и двух лет, как Винокуров оказался на свободе и при новой должности. Почему — неизвестно. Флагшток нашел сообщение Гомельского областного суда о приговоре добрушскому директору: тогда сообщалось, что приговор в законную силу не вступил и мог быть обжалован. Возможно, это произошло, и обвиняемым снизили срок — о результатах обжалования суд не сообщал.

Так или иначе, Винокуров вышел на свободу и стал руководить хозяйством, в которое принес «зэковские порядки», утверждает витебское медиа: на Винокурова поступили жалобы, работники рассказали о давлении и унижениях.

Данные Винокурова указаны на сайте райисполкома как главы ОАО «Николаевский», а журналисты нашли его и на фотографии с июньского заседания в райисполкоме, опознав того самого экс-директора Добрушского фарфорового завода.

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