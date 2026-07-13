Новый Ford Escort стоит дороже, чем Porsche 911 GT3 1 13.07.2026, 16:29

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Фото: Ford

Модель получила полностью новый кузов и модернизированное шасси.

Британская компания MST представила MK1 Evo — современную интерпретацию классического Ford Escort первого поколения. Несмотря на внешнее сходство с оригиналом 1968 года, разработчики подчеркивают, что это не рестомод, а фактически новый автомобиль, построенный с нуля, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Модель получила полностью новый кузов и модернизированное шасси. Одной из главных особенностей стала независимая задняя подвеска, в создании которой еще при жизни участвовал легендарный чемпион мира по ралли Колин Макрей. Позже конструкцию доработали с учетом современных технологий.

Фото: Ford

В оснащение входят амортизаторы Reiger гоночной спецификации WRC, тормозная система AP Racing, а также несколько вариантов подвески — для дорог общего пользования или ралли. При желании покупатель может заказать полностью регулируемую подвеску и другие индивидуальные опции.

Фото: Ford

Под капотом устанавливается атмосферный двигатель Millington объемом 2,5 литра мощностью 350 лошадиных сил. Также доступны версии объемом 2,7 и 2,8 литра, производительность которых не раскрывается, но, по оценкам, может приближаться к 400 л.с.

Фото: Ford

Самым впечатляющим оказался ценник. Если оригинальный Escort в 1968 году стоил всего 666 фунтов стерлингов, то новый MST MK1 Evo оценили в 195 тысяч фунтов — около 260 тысяч долларов без учета налогов. Это делает необычный Escort дороже нового Porsche 911 GT3, превращая бывший бюджетный автомобиль в эксклюзив для коллекционеров и поклонников раллийной классики.

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