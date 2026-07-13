Как последняя неделя жизни Линдси Грэма была посвящена Украине 13.07.2026, 16:41

Фото: Reuters

Одно из последних фото сенатора при жизни — с украинским дроном.

7 июля, Анкара. В кулуарах саммита НАТО мне удается встретить Линдси Грэма. Сенатор выглядит уставшим от перелета, но, несмотря на это, живо делится амбициозными планами, пишет для «Телеграф» журналист Ольга Кириллова

В нашем коротком разговоре он анонсирует, что это лето, наконец, должно стать периодом максимального давления на Путина, и выражает надежду на зеленый свет для своего санкционного законопроекта. Тот позволил бы президенту США вводить жесткие пошлины против стран, которые до сих пор покупают дешевую российскую нефть и газ.

Вокруг собирается все больше и больше коллег — чтобы не попасть в давку, отхожу в сторону, где замечаю советника сенатора, который записывает на диктофон общение с прессой. Тот делится визитной карточкой, сразу думаю: «Просто замечательно, вот бы записать интервью с Грэмом! Надо отправить запрос по горячим следам».

10 июля, Киев. Линдси Грэм уже в Киеве, встречается с Владимиром Зеленским и сообщает о новой «приемлемой версии» законопроекта о санкциях. Первая редакция документа предусматривала введение 500% пошлин для стран, продолжающих сидеть на российской нефтяной игле. Какие именно изменения были внесены в компромиссный текст, так и не огласили.

Но сенатор отметил, что сейчас правильный момент, чтобы двигаться дальше, ведь успехи Украины на поле боя нужно дополнить правильным давлением. Одно из последних фото сенатора при жизни — с украинским дроном P1-SUN.

- Когда я вернусь в Вашингтон, вместе с сенатором Блументалем мы встретимся с лидерами республиканцев и демократов, чтобы найти время для скорейшего продвижения этого санкционного пакета, который предоставит президенту Трампу дополнительные инструменты для завершения этой войны, — делился он из СМИ.

Однако планам не суждено было сбыться. Уже на следующий день Грэм внезапно умер у себя дома — по предварительным данным, из-за расслоения аорты.

С одной стороны, это история о быстротечности жизни. С другой — это очень печальный факт для страны. Украина потеряла одного из своих самых влиятельных и преданных друзей в Вашингтоне, заменить которого в кулуарах американских властей будет крайне тяжело.

По утверждениям коллег в Штатах, Линдси Грэм играл важную роль в продвижении через Конгресс пакетов помощи Украине, а также приложил значительные усилия, чтобы убедить президента Дональда Трампа поддержать военную помощь Киеву. Благодаря длительному и упорному лоббированию со стороны сенатора, первоначальная скептическая позиция президента США по отношению к Украине заметно смягчилась.

Ярким свидетельством этого стало недавнее решение Белого дома предоставить Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков в системы ПВО Patriot — дальнобойное вооружение, которого украинская сторона добивалась длительное время.

Собственно, даже Владимир Зеленский, выражая соболезнования по поводу смерти Грэма, отметил, что они находились в постоянном диалоге, которого ему теперь будет очень не хватать.

Уникальность Линдси Грэма заключалась в том, что подобный уровень доверия и прямой связи одновременно с руководством Украины и США имели считанные единицы во всем американском Сенате.

Грэм был той редкой фигурой, которая могла отстаивать проукраинскую позицию, оставаясь при этом для трампистского крыла республиканцев. Он умел переводить потребности Украины на язык прагматических интересов США, понятный Трампу.

Теперь возникает главный вопрос: кто продолжит его дело в Капитолии? Коллеги Грэма с обеих сторон баррикад, республиканцы и демократы, призывают немедленно проголосовать за этот документ в память о сенаторе.

- Нет лучшего способа почтить память Линдси и дела, за которые он боролся, чем принять этот закон и воплотить его давнюю мечту о независимой и безопасной Украине, — заявила сенатор-демократка Джин Шагин.

Принятие законопроекта Грэма может стать мощным финальным аккордом его многолетней борьбы. Этот шаг зафиксирует новый, бескомпромиссный курс Вашингтона в отношениях с Кремлем. Остается надеяться, что этот импульс солидарности в знак памяти не угаснет после того, как Капитолий проведет в последний путь своего громкого республиканского «ястреба».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com