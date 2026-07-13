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Палеонтологи обнаружили новый вид динозавров

  • 13.07.2026, 17:23
Палеонтологи обнаружили новый вид динозавров

Он обитал на территории островной Европы.

Палеонтологи в Румынии обнаружили новый вид травоядных динозавров, которые жили в этой местности около 70 млн лет назад — почти в одно время с известными тираннозаврами. Но если тираннозавр был огромным хищником Северной Америки, то обнаруженный в Румынии вид принадлежал совсем другому миру — островной Европе, где многие динозавры были гораздо меньше, чем другие представители тех же групп.

В конце мелового периода Европа не была единым материком. На ее месте находился архипелаг островов, разделенных теплыми морями, и нынешняя гористая Трансильвания была частью одного из таких островов. Здесь динозавры жили в изоляции, среди ограниченных ресурсов, поэтому крупные травоядные со временем становились карликовыми по сравнению со своими родственниками с больших континентов.

Kryptohadros относился к родственникам так называемых «утконосых» динозавров — травоядных животных, которые передвигались на четырех ногах, питались растениями и срывали листья и побеги мощными челюстями. В этой местности — Хацегском бассейне — рядом с небольшими травоядными жили хищники, летающие рептилии и другие представители фауны позднемеловой Европы.

На фоне гигантов вроде диплодока этот динозавр особенно хорошо показывает, насколько разной была эра динозавров. Диплодоки жили в Северной Америке и могли достигать 26 метров в длину, тогда как Kryptohadros, судя по реконструкции скелета, был всего около 2,5 метра от головы до хвоста — примерно как небольшой осел.

Это не делало таких динозавров менее успешными. Напротив, на островах небольшой размер помог разным видам обходиться меньшим количеством пищи и выжить там, где гигантам не хватило бы ресурсов.

Новый вид получил название Kryptohadros kallaiae, то есть «Скрытый гадрозавроид Каллаи». «Скрытым» его назвали потому, что больше века такие кости в Хацегском бассейне считали останками другого, уже известного вида. Kallaiae — это посвящение Чилле Каллаи, матери автора исследования, которая поддерживала интерес палеонтолога к природе и науке.

Хацегский геопарк ЮНЕСКО в Румынии — это одно из главных европейских мест, где изучают «карликовых» динозавров. Здесь находят не только кости взрослых животных, но и яйца, скорлупу и останки детенышей.

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