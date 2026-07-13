Переработка на российских НПЗ упала до рекордного минимума 13.07.2026, 17:05

Речь идет про самый низкий уровень загрузки за 20 лет.

Переработка нефти в России опустилась до самого низкого уровня более чем за два десятилетия, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании EA Analytics. Одной из главных причин названы регулярные удары Украины по объектам нефтеперерабатывающей инфраструктуры (перевод — сайт Charter97.org).

По оценке аналитиков, в июле средняя загрузка российских НПЗ составляет около 3,91 млн баррелей в сутки — это самый низкий показатель с марта 2005 года и более чем на 1,4 млн баррелей меньше, чем год назад. Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее оценило июньский объем переработки еще ниже — 3,8 млн баррелей в сутки, что также значительно уступает прошлогоднему уровню.

На фоне сокращения производства российские власти ввели запрет на экспорт большей части дизельного топлива до конца июля. Одновременно уже действуют ограничения на вывоз бензина и авиационного керосина. Снижение поставок российского дизеля, по данным Bloomberg, усиливает напряженность на мировом рынке топлива, где цены растут также из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

По информации агентства, за последние сто дней по объектам российской топливной инфраструктуры было нанесено около 50 ударов. Под атаки попали как минимум 24 из 34 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Омский НПЗ — крупнейшее предприятие отрасли.

Последствия ощущаются и внутри страны. В ряде регионов фиксируются очереди на автозаправках, перебои с поставками топлива и рост розничных цен. Местные власти вводят нормирование продаж и другие экстренные меры, пытаясь стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

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