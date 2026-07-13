Белорусские деревни лишаются магазинов
- 13.07.2026, 17:12
Замены им нет.
Магазины становятся крупнее, половина их площадей приходится на Минск. Однако в депрессивных регионах вымирание мелкой торговли не замещается появлением шопинг-моллов. Об этом пишет издание Thinktanks.by.
К концу 2025 года, по данным Белстата, в стране насчитывалось 65,2 тыс. розничных торговых объектов. Их количество уменьшается уже два года подряд: минус 1,5 тысячи единиц с 2023 года.
Особенно активно закрываются палатки и киоски — их число уменьшилось на 12,5%.
Однако общая торговая площадь магазинов растет (плюс 66 тыс. квадратных метров за два года). То есть шопинг-объекты укрупняются.
Исключением является Витебская область, в которой за два года не только закрылось 427 магазинов и киосков, но и сократилась общая торговая площадь — на 11,5 тыс. квадратов. То же самое происходит в сельской местности по всей стране — закрываются магазины, а также уменьшается общая площадь: минус 23,9 тыс. квадратных метров.
Половина всей торговой площади страны (324,7 тыс. квадратных метров) располагается в Минске, где за два года магазинов стало меньше на 74 объекта, однако общая площадь приросла.
Становится меньше не только магазинов, но и людей
В среднем на тысячу человек населения в Беларуси приходится по 716 квадратных метров в торговых объектах. При этом самая высокая концентрация — в Минске (748 м²), меньше всего торговая доступность в Гомельской области — 673 м².
Во всех регионах площадь на душу населения практически ежегодно прирастает, с небольшими колебаниями. Исключением стал 2022 год, когда начало военных действий в Украине ударило по отрасли.
Рынки уходят в прошлое
Количество рынков в Беларуси в последнем десятилетии сокращается ежегодно — к концу 2025 года их осталось 341. В то же время растет число торговых центров, которое достигло 600 объектов.
Четверть белoрусских ресторанов — в Минске
На конец 2025 года в стране насчитывалось 16,7 тыс. объектов общественного питания. Их количество растет ежегодно на протяжении последнего десятилетия.
Четвертая часть всех ресторанов и кафе страны располагается в Минске (4,6 тыс. объектов). Минская область лидирует среди регионов (2,6 тыс.). Отстает от остальных Могилевщина, где располагается всего 1,7 тыс. объектов общепита.
Рестораны в сельской местности также представлены в основном в Минской области — их здесь в три раза больше, чем на Могилевщине: 1141 против 355.