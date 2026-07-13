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Белорусские деревни лишаются магазинов

  • 13.07.2026, 17:12
Белорусские деревни лишаются магазинов

Замены им нет.

Магазины становятся крупнее, половина их площадей приходится на Минск. Однако в депрессивных регионах вымирание мелкой торговли не замещается появлением шопинг-моллов. Об этом пишет издание Thinktanks.by.

К концу 2025 года, по данным Белстата, в стране насчитывалось 65,2 тыс. розничных торговых объектов. Их количество уменьшается уже два года подряд: минус 1,5 тысячи единиц с 2023 года.

Особенно активно закрываются палатки и киоски — их число уменьшилось на 12,5%.

Однако общая торговая площадь магазинов растет (плюс 66 тыс. квадратных метров за два года). То есть шопинг-объекты укрупняются.

Исключением является Витебская область, в которой за два года не только закрылось 427 магазинов и киосков, но и сократилась общая торговая площадь — на 11,5 тыс. квадратов. То же самое происходит в сельской местности по всей стране — закрываются магазины, а также уменьшается общая площадь: минус 23,9 тыс. квадратных метров.

Половина всей торговой площади страны (324,7 тыс. квадратных метров) располагается в Минске, где за два года магазинов стало меньше на 74 объекта, однако общая площадь приросла.

Становится меньше не только магазинов, но и людей

В среднем на тысячу человек населения в Беларуси приходится по 716 квадратных метров в торговых объектах. При этом самая высокая концентрация — в Минске (748 м²), меньше всего торговая доступность в Гомельской области — 673 м².

Во всех регионах площадь на душу населения практически ежегодно прирастает, с небольшими колебаниями. Исключением стал 2022 год, когда начало военных действий в Украине ударило по отрасли.

Рынки уходят в прошлое

Количество рынков в Беларуси в последнем десятилетии сокращается ежегодно — к концу 2025 года их осталось 341. В то же время растет число торговых центров, которое достигло 600 объектов.

Четверть белoрусских ресторанов — в Минске

На конец 2025 года в стране насчитывалось 16,7 тыс. объектов общественного питания. Их количество растет ежегодно на протяжении последнего десятилетия.

Четвертая часть всех ресторанов и кафе страны располагается в Минске (4,6 тыс. объектов). Минская область лидирует среди регионов (2,6 тыс.). Отстает от остальных Могилевщина, где располагается всего 1,7 тыс. объектов общепита.

Рестораны в сельской местности также представлены в основном в Минской области — их здесь в три раза больше, чем на Могилевщине: 1141 против 355.

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