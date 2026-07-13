Трамп: США возьмут под контроль Ормузский пролив 9 13.07.2026, 17:25

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Фото: Getty Images

Но не бесплатно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные возьмут Ормузский пролив под контроль и будут его охранять. Об этом он заявил в эфире Fox News.

«Каждый раз, когда они запускают беспилотник, мы наносим им очень сильный удар. Но у нас была договоренность. Чего никто не знает, так это того, что у нас была договоренность, это был решенный вопрос. А потом они её нарушили. Они всегда её нарушают. У нас было уже 10 соглашений с этими людьми.

Поэтому мы просто собираемся нанести им очень сильный удар. И мы будем... мы будем удерживать пролив, и мы, вероятно, будем контролировать его, мы станем стражами пролива. Возможно, мы назовем это «Ангел-хранитель пролива», — сказал Трамп.

Лидер США отметил, что Штатам должны возместить убытки за это.

«Потому что другие страны очень богаты, они на нашей стороне. И нельзя ожидать, что мы будем делать это бесплатно, как это было на протяжении многих лет. Знаете, мы... мы охраняли пролив 50 лет или даже больше. И нам никогда за это не платили. ... Мы никогда не зарабатывали... мы охраняли его бесплатно. А теперь мы будем его охранять, и нам будут платить за охрану, большие деньги», — добавил президент США.

Напомним, США нанесли удары по более чем 100 объектам в Иране после ракетного нападения на судно в Ормузском проливе. Среди пораженных объектов — пусковые площадки ракет и дронов, склады боеприпасов и оборудование связи.

После этого Иран заявил о полном закрытии Ормузского пролива для судов.

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