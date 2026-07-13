закрыть
13 июля 2026, понедельник, 19:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: США возьмут под контроль Ормузский пролив

9
  • 13.07.2026, 17:25
  • 2,990
Трамп: США возьмут под контроль Ормузский пролив
Фото: Getty Images

Но не бесплатно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные возьмут Ормузский пролив под контроль и будут его охранять. Об этом он заявил в эфире Fox News.

«Каждый раз, когда они запускают беспилотник, мы наносим им очень сильный удар. Но у нас была договоренность. Чего никто не знает, так это того, что у нас была договоренность, это был решенный вопрос. А потом они её нарушили. Они всегда её нарушают. У нас было уже 10 соглашений с этими людьми.

Поэтому мы просто собираемся нанести им очень сильный удар. И мы будем... мы будем удерживать пролив, и мы, вероятно, будем контролировать его, мы станем стражами пролива. Возможно, мы назовем это «Ангел-хранитель пролива», — сказал Трамп.

Лидер США отметил, что Штатам должны возместить убытки за это.

«Потому что другие страны очень богаты, они на нашей стороне. И нельзя ожидать, что мы будем делать это бесплатно, как это было на протяжении многих лет. Знаете, мы... мы охраняли пролив 50 лет или даже больше. И нам никогда за это не платили. ... Мы никогда не зарабатывали... мы охраняли его бесплатно. А теперь мы будем его охранять, и нам будут платить за охрану, большие деньги», — добавил президент США.

Напомним, США нанесли удары по более чем 100 объектам в Иране после ракетного нападения на судно в Ормузском проливе. Среди пораженных объектов — пусковые площадки ракет и дронов, склады боеприпасов и оборудование связи.

После этого Иран заявил о полном закрытии Ормузского пролива для судов.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли