СМИ заметили, что легендарного актера Тома Круза не узнать в новом фильме 13.07.2026, 17:46

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Том Круз

Актер отошел от привычного образа героя боевиков.

Звезда Голливуда Том Круз предстал в неожиданном образе в первом трейлере фильма «Диггер» режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Актер сыграл эксцентричного нефтяного магната Диггера Роквелла, который пытается доказать, что именно он способен спасти человечество от последствий катастрофы, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

В трейлере герой Круза выглядит почти неузнаваемо — с необычной внешностью, странными привычками и хаотичным поведением. По сюжету его масштабный проект может привести к глобальной катастрофе стоимостью 18 триллионов долларов, и теперь бизнесмену предстоит убедить мир, что он не виновник кризиса, а его главный спаситель.

«Диггер» стал первой за несколько лет крупной ролью Круза вне известных серий «Миссия невыполнима» и «Топ Ган». Сам актер заявил, что работа над фильмом стала для него одним из самых сложных творческих испытаний, а картина получилась полностью оригинальной.

Фильм Иньярриту объединяет черную комедию, сатиру и историю о последствиях человеческой самоуверенности. Картина может стать одним из самых необычных проектов в карьере 64-летнего актера.

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