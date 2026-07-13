закрыть
13 июля 2026, понедельник, 19:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Четвертый с начала июля крупный НПЗ России остановил работу

1
  • 13.07.2026, 18:38
Четвертый с начала июля крупный НПЗ России остановил работу

Сызранский НПЗ «Роснефти» атаковали БПЛА.

Сызранский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку сырья с 12 июля атаки беспилотника, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, после налета БПЛА в воскресенье на заводе мощностью 8,5 млн тонн в год получила повреждения установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивала 29% мощности НПЗ (7,1 тысячи тонн в сутки). Вторая и более мощная установка АВТ-6, дающая 71% мощности завода, была остановлена еще в конце мая, также после атаки БПЛА.

С понедельник Сызранский НПЗ, входящий в Самарскую группу «Роснефти», прекратил реализацию нефтепродуктов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, сообщили источники Reuters.

Выпускающий ежегодно около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 млн тонн дизтоплива, Сызранский НПЗ стал четвертым российский нефтезаводом, остановившим производство в этом месяце. 8 июля после атаки БПЛА встал Саратовский НПЗ «Роснефти», 6 июля остановился Омский НПЗ, крупнейший в России и способный перерабатывать 22 млн тонн нефти в год. 2 июля прекратил переработку НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» «Лукойла», занимающий второе место в стране по выпуску бензина.

По данным источников Reuters, в июле производствл бензина в России упало до двух третей от внутреннего потребления — 75-80 тысяч тонн в сутки при спросе в летние месяцы около 115-120 тысяч тонн. Выпуск дизельного топлива сократился на 40% от нормы и сейчас примерно равен внутреннему потреблению, однако избыточных объемов для экспорта у нефтекомпаний больше нет, оценивали собеседники агентства.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли