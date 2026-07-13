Мадяр показал масштабный налет авиации ВСУ на Крым
- 13.07.2026, 19:10
Бомбардировки идут нон-стоп.
Командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди показал новый этап сокрушительной операции против российских объектов на оккупированных территориях. По его данным, всего за двое суток украинские дроны поразили десятки объектов: энергоузлы, подстанции, элементы ПВО и радиолокационные системы в Крыму, а также на оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей.
Операцию Бровди назвал «Крымский рубильник off» и «ППОпад».
Главными целями стали энергетическая инфраструктура, которая питает российскую группировку и оккупированный Крым, а также системы ПВО, прикрывающие эти объекты.
По данным Бровди, за два дня были поражены 11 энергоузлов и подстанций разной мощности: девять электроподстанций, стратегический пункт перетока электричества энергомоста Кубань-Крым и инфраструктура газовой перекачивающей станции. Среди пораженных объектов названы пункт перетока «Кубань-Крым» в районе Глазовки, подстанции «Камыш-Бурун», «Ковыльное», «Зимино», «Заря», а также энергообъекты на оккупированной части Донецкой, Луганской и Запорожской областей.
Отдельный удар пришелся по российской ПВО. Бровди заявил об уничтожении пяти элементов: пусковой установки С-400 «Триумф» в районе Керчи, ЗРК «Тор-М22 в Донецкой области, ЗРПК «Панцирь-С1» в Крыму и двух радиолокационных комплексов «Небо-У».
Значение этой серии ударов не только в отключениях света, отмечают военные обозреватели.
Украина одновременно бьет по двум системам — энергетике оккупационной группировки и ее противовоздушному прикрытию. Уничтожение радаров и комплексов ПВО открывает путь для следующих волн беспилотников, которые могут заходить глубже и встречать все меньше сопротивления.
В последние недели такие видео появляются почти непрерывно. Они показывают, что украинская кампания против российской инфраструктуры на оккупированных территориях становится не разовой акцией, а системной операцией: сначала выбивается ПВО, затем поражаются узлы энергии, логистики и управления.
Полуостров зависит от ограниченного числа энергетических и логистических маршрутов, а удары по энергомосту Кубань-Крым и ключевым подстанциям создают проблемы не только для военных объектов, но и для всей оккупационной системы управления.