Франция предоставляет Украине лицензии на производство ракет Aster 30 и Scalp

Франция предоставляет Украине лицензии на производство ракет Aster 30 и Scalp1
- 13.07.2026, 22:38
Об этом Киев и Париж договорились на саммите Коалиции желающих.
Франция предоставляет Украине лицензии на производство зенитных ракет Aster 30 и крылатых ракет Scalp. О договоренностях президент Франции Эмманюэль Макрон объявил после саммита Коалиции желающих, который состоялся 13 июля в Париже.
Лицензии на производство ракет – это долгосрочная инвестиция в украинский оборонно-промышленный комплекс, она может стать основой для развития собственного ракетного производства.
Речь идет о лицензионном производстве в Украине зенитных ракет Aster 30, используемых во франко-итальянских системах противовоздушной обороны SAMP/T, крылатых ракет Scalp, а также высокоточных авиабомб AASM.