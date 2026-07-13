Франция предоставляет Украине лицензии на производство ракет Aster 30 и Scalp 1 13.07.2026, 22:38

Об этом Киев и Париж договорились на саммите Коалиции желающих.

Франция предоставляет Украине лицензии на производство зенитных ракет Aster 30 и крылатых ракет Scalp. О договоренностях президент Франции Эмманюэль Макрон объявил после саммита Коалиции желающих, который состоялся 13 июля в Париже.

Лицензии на производство ракет – это долгосрочная инвестиция в украинский оборонно-промышленный комплекс, она может стать основой для развития собственного ракетного производства.

Речь идет о лицензионном производстве в Украине зенитных ракет Aster 30, используемых во франко-итальянских системах противовоздушной обороны SAMP/T, крылатых ракет Scalp, а также высокоточных авиабомб AASM.

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