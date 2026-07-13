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Зеленский: Сейчас позиции Украины на фронте сильнее, чем в любые другие годы

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  • 13.07.2026, 22:22
Зеленский: Сейчас позиции Украины на фронте сильнее, чем в любые другие годы
Владимир Зеленский

Путину не удалось сломить украинцев.

В 2026 году позиции Украины на фронте сильнее, чем в любые другие годы. Об этом 13 июля заявил на пресс-конференции в Париже президент Владимир Зеленский, передает New Voice.

«Путин на протяжении всех лет полномасштабной войны пытается сломить нас, каждого и каждого, сломить Украину, мотивацию и дух украинцев, сломить дух наших людей. Фронт ему это не позволяет. И в этом году наши позиции, позиции Украины на фронте, сильнее, чем в любые другие годы войны. Эммануэль [Макрон — ред.] абсолютно прав. Мы должны определить именно те вещи, которые сейчас в таких условиях на фронте могут поддержать нас и позволить оказать давление на Россию», — сказал глава украинского государства.

Кроме того, президент Зеленский отметил, что баллистические ракеты — это последнее средство диктатора РФ Владимира Путина, с помощью которого он всячески затягивает войну РФ против Украины.

«Путин перепробовал много разных средств: давить, убивать, разрушать. И баллистика для него — то средство, с которым нам справиться объективно непросто. Очень непросто», — сказал глава украинского государства.

Как отметил президент Зеленский, на данный момент Украине трудно сбивать вражеские баллистические ракеты из-за дефицита ракет-перехватчиков — именно поэтому была запущена новая программа по созданию массового противоракетного оружия под кодовым названием Freyja.

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