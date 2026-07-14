Молдова получит рекордный пакет военной помощи от ЕС 14.07.2026, 1:19

Средства направят на усиление противовоздушной обороны страны и защиту мирного населения.

Европейский Союз согласовал выделение Молдове 120 млн евро для укрепления системы противовоздушной обороны. Соответствующее решение 13 июля принял Совет ЕС.

Финансирование предоставят через Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF). В Совете ЕС отметили, что новая помощь поможет молдавской армии повысить свои возможности и лучше защищать гражданских от потенциальных угроз.

Решение приняли на фоне нестабильной ситуации в регионе и постоянных российских ракетных ударов по Украине. В Евросоюзе подчеркивают, что война продемонстрировала важность современных систем противовоздушной обороны не только для Украины, но и для других европейских государств.

Новый пакет станет крупнейшим за все время оборонного сотрудничества между ЕС и Молдовой. После его утверждения общий объем поддержки Кишинева через Европейский фонд мира достигнет 317 млн евро.

Ранее Евросоюз уже передавал Молдове военное оборудование, транспорт, средства связи и радиолокационные системы для укрепления обороноспособности страны.

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