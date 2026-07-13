Трамп уведомил конгресс о возобновлении войны с Ираном 2 13.07.2026, 22:03

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Это уведомление обостряет борьбу между конгрессом и Белым домом.

Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране, сообщает The New York Times со ссылкой на письмо, направленное американским лидером конгрессменам.

В письме, направленном лидерам конгресса, Трамп написал, что американские войска 7 июля нанесли «оборонительные удары по целям внутри Ирана», что стало первым официальным подтверждением возобновления атак США по Исламской республике после длительного перерыва.

Это уведомление обостряет борьбу между конгрессом и Белым домом по поводу полномочий президента продолжать войну в Иране без одобрения Капитолия, отмечает издание. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы поручить президенту прекратить войну или запросить разрешение на ее продолжение, но Белый дом продолжает утверждать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий, пишет NYT.

В Конституции США говорится, что объявить войну может только конгресс.

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