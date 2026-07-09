«Это только начало» 1 9.07.2026, 8:32

3,200

Только после распада Российской империи наступит мир.

За трое суток ВСУ поразили в Азовском море 19 российских танкеров, а также сухогруз и паром. Эксперты уже называют это «Цусимой» для «теневого флота» РФ.

Что поражение российских танкеров означает для снабжения оккупированного Крыма и группировки войск РФ в регионе?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Основной удар приходится как раз по Крыму. Дело в том, что российские оккупанты пытаются наладить так называемый морской мост, по которому идет переброска резервов топлива. Это как раз те стратегические резервы, которые россияне собирали и скапливали в тылах под летнюю военную кампанию.

Ударами по этим танкерам мы пытаемся оставить без топлива российскую армию, которая находится в Крыму и которая из него просто не выйдет. По крайней мере, ей не на чем будет двигаться, если отминусовать практически все.

Но пока полностью это не получается. Часть танкеров все равно проходит. Несколько десятков судов шли узким караваном. По этому «морскому мосту» мы, по крайней мере, пытаемся работать. У нас есть дальние средства поражения, дроны оперативного уровня, которые используются Силами беспилотных систем, а также другими нашими спецподразделениями. Ими и будут наноситься удары по этому «морскому мосту».

Посмотрим на эффективность. Это не 100% результат. Нужно не просто выводить танкеры из строя, а уничтожать их. Пока они выводятся из строя и не используются в полной мере. Но тем не менее часть судов проходит, и какая-то часть топлива в Крым все-таки попадает.

А так как топливо будет однозначно использоваться российской армией, то в условной войне между трактористом и танкистом победит танкист. Потому что у него пушка. Потому что он на танке.

Нам еще работать и работать. Это не полная остановка транзита топлива. Это только начало, попытка остановить этот трафик.

— Вместе с танкерами пылают НПЗ по всей России. Может ли это привести к настоящему топливному кризису в РФ и что это будет значить для российской экономики?

— Это одна из основных наших задач: уничтожить Российскую империю, развалить ее через уничтожение российской экономики. А вся экономика России держится на нефтегазовой отрасли, причем на втором и третьем переделе.

Помимо бензина и дизеля, которые производятся на нефтеперерабатывающих заводах, из газа и нефти россияне делают продукты нефтехимической и газовой переработки. Начиная от аммиачной селитры и аммиака, которые используются и в сельском хозяйстве, и при производстве взрывчатки военного назначения. Там же, например, тот же каучук. Сегодня удар был, допустим, по предприятию нефтехимии группы «СИБУР». Они производят каучук, пластик, пластмассы.

Это серьезная проблема для России. Если мы уничтожим всю российскую нефтегазовую отрасль, то это станет ударом по всей системе. Но мы только в начале этого уничтожения. Сейчас нельзя говорить, что там все посыплется. Мы только начинаем.

Работать в таком режиме надо 1,5-2 года. До полного развала Российской Федерации через экономику нужно года три. У них есть определенные механизмы демпфирования ударов, которые они будут задействовать.

Сейчас ВСУ только в начале процесса уничтожения российской экономики. Эффективность мы уже видим. Первыми страдают гражданские отрасли разного уровня. Но реальная задача — положить российскую военную экономику, военную отрасль.

Такими действиями, растянутыми во времени, в конце концов мы добьемся того, что российская экономика не сможет поддерживать военную операцию по захвату Украины. Это основная задача.

— Что еще могут предпринять ВСУ для дальнейшего принуждения России к миру?

— Россию невозможно принудить к миру. На данном этапе остановка боевых действий к миру не приведет. Это приведет только к следующей эскалации после оперативной паузы. Россия накопит силы и опять ударит.

Неправильная постановка задачи. Принуждать Россию к миру нет никакого смысла. Россию надо разваливать. Только после распада Российской империи наступит мир.

Для этого надо продолжать удары по нефтехимии, расширять их географию, расширять удары по новым отраслям нефтехимии. Помимо нефтепереработки и газопереработки, надо уничтожать логистику: трубы, линейные производственно-диспетчерские станции, нефтегазовые, нефтеперекачивающие и нефтенасосные станции. Нужно уничтожать все нефтеперерабатывающие заводы и газовые узлы, включая Ямальский крест. До Омского нефтеперерабатывающего завода добрались за 3000 километров, значит, до Ямала можно добраться.

Нужно уничтожать нефтебазы. Они практически все заполнены нефтью. Нужно уничтожать порты. Это очень важно: Приморск, Усть-Луга, Новороссийск. Это тоже этап, который надо будет пройти в свое время, чтобы положить российскую экономику.

После этого надо браться за уничтожение российской металлургии, которая висит на нефтегазе. Энергетика, генерация, тепловая генерация, которая висит на газу, генерирующие установки, теплоэлектроцентрали и тому подобное. Работать еще надо.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com