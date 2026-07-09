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Голосов о победе стало больше

  • Владимир Фесенко
  • 9.07.2026, 9:16
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Голосов о победе стало больше
Владимир Фесенко

Реалистичный взгляд на нынешнее состояние и перспективы войны.

На фоне саммита НАТО и практически ежедневных российских ударов по Киеву бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опубликовал в агентстве «Интерфакс-Украина» колонку с красноречивым названием — Поражение России или фантазии перед катастрофой. Эта статья представляет собой полемику с теми политиками и экспертами, которые уже констатируют поражение России в войне против Украины.

Голосов о победе Украины действительно стало больше. И это обусловлено успехами Украины в войне против России. Это вдохновляет наших партнеров. Это изменило отношение администрации Трампа к Украине; в частности, похоже, что меняется и подход США к логике мирных переговоров о завершении российско-украинской войны. Американские официальные лица все чаще делают акцент на необходимости переговоров о прекращении огня, а не об уступках со стороны Украины.

Да, оптимизма у украинцев и наших партнеров стало гораздо больше. И это хорошо. Но очень важно избегать эйфории и не расслабляться. Собственно, в этом тезисе и заключается главный смысл статьи Валерия Залужного. Валерий Федорович напоминает, что Россия ведет войну на истощение. ( о вызовах и рисках которой он писал еще в 2023 году) и не собирается ее прекращать. Более того, как отмечают многие военные и политические эксперты, существует высокий риск эскалации войны со стороны России. Кстати, о риске эскалации войны со стороны России недавно предупредил и руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью изданию «РБК-Украина».

Валерий Залужный задает простые вопросы: «Проиграла ли Россия? …Что касается заявленных Россией политических целей, можно считать, что Россия их не достигла, а значит — не победила. Однако этот вывод будет справедлив лишь тогда, когда Россия согласится прекратить войну. Безусловно, этого не произойдет. …Победила ли Украина? В том смысле, что Россия не достигла своих целей, — да. Но, во-первых, Россия не вышла из войны и не признала поражения. Во-вторых, Россия оккупировала обширные территории, которые Украина пока не сможет вернуть. И любой мирный договор будет болезненным в вопросах территорий».

Я не столь категоричен в своих выводах, как экс-главком ВСУ. На мой взгляд, реалистичным выходом из войны может стать соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Оно не гарантирует полного и стабильного мира, но и любое мирное соглашение с Россией не даст таких гарантий. Дело не в формате мирного соглашения, а в сути нынешнего российского режима и имперских амбициях Кремля. Однако в чем я полностью согласен — так это в том, что не стоит ожидать быстрого и простого завершения войны.

По мнению Валерия Залужного, война зашла в тупик: «И в результате нельзя говорить о победе на поле боя ни для России, ни для Украины. Ведь, с одной стороны, Россия не может даже теоретически оккупировать Украину военным путем, а Украина пока не может тем же военным путем деоккупировать захваченную территорию». Он также обращает внимание на то, что сейчас «война не ограничивается полем боя и фактически полностью стерла грань между ним и остальной частью страны».

Вывод, который делает Валерий Залужный: «Война на истощение — это способность людей выдерживать её продолжение и международная поддержка, направленная не только на помощь, но и на физическое ограничение России и формирование будущей среды безопасности».

Отдельная часть статьи Залужного посвящена теме НАТО. Это, очевидно, обусловлено тем, что именно сейчас в Турции проходит саммит НАТО, и в Украине с этим событием традиционно связывают определенные ожидания. Он призывает к реализму в оценке нынешнего состояния Альянса. Валерий Залужный делает нестандартный, но реалистичный вывод: «НАТО… построено на стратегии избегания конфликтов. Именно поэтому Украина до сих пор не является членом Альянса, несмотря на очевидные преимущества такого членства. И именно поэтому мы наблюдаем объединение вокруг Украины, но не объединение против России. Вот почему эта война продолжается». А далее — почти как приговор: «У такого подхода НАТО нет перспектив ни в техническом, ни в политическом плане. Не потому, что НАТО плохое, а потому, что это альянс старого мира, которого уже не существует».

На мой взгляд, это не означает, что нам следует прекратить активное взаимодействие с НАТО. Даже в нынешнем виде НАТО необходимо и нам, и европейским партнерам — как инструмент стратегического сдерживания России и для координации военно-политической поддержки Украины. Однако уже сейчас нужно думать о формировании будущих военно-политических альянсов, способных не только сдерживать Россию, но и реально противостоять агрессору.

Кому-то выводы и оценки Валерия Залужного могут показаться слишком критичными. Но это реалистичный взгляд на нынешнее состояние и вероятные перспективы российско-украинской войны, а также на наши отношения с международными партнерами.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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