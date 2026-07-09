Жлобин частично остался без воды
- 9.07.2026, 9:11
В городе авария.
Аварийное отключение водоснабжения произошло в нескольких районах Жлобина.
Как сообщает Белта, в Жлобине на водозаборе «Лебедевка» произошла техническая поломка системы подачи воды. В городе частично нет воды.
В двух точках города организован подвоз питьевой воды — это магазин по ул. Шоссейной, 109, и торговый центр в микрорайоне 16.
В городе создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Комиссия координирует работу по восстановлению подачи воды, а также контролирует ситуацию с обеспечением населения и предприятий водой.
«Социальные объекты круглосуточного пребывания обеспечены водой. Подвоз организован бесперебойно», — сообщил заместитель председателя райисполкома Сергей Андрусев.