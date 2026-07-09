Жлобин частично остался без воды 9.07.2026, 9:11

В городе авария.

Аварийное отключение водоснабжения произошло в нескольких районах Жлобина.

Как сообщает Белта, в Жлобине на водозаборе «Лебедевка» произошла техническая поломка системы подачи воды. В городе частично нет воды.

В двух точках города организован подвоз питьевой воды — это магазин по ул. Шоссейной, 109, и торговый центр в микрорайоне 16.

В городе создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Комиссия координирует работу по восстановлению подачи воды, а также контролирует ситуацию с обеспечением населения и предприятий водой.

«Социальные объекты круглосуточного пребывания обеспечены водой. Подвоз организован бесперебойно», — сообщил заместитель председателя райисполкома Сергей Андрусев.

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