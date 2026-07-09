В Азовском море горит российский танкер 9.07.2026, 8:58

иллюстративное фото

Его атаковали дроны ВСУ.

В ночь на 9 июля Силы обороны Украины нанесли воздушные удары по стратегическим объектам в Ростовской области России, в результате чего в Азовском море повреждены два российских танкера. Об этом пишет «Диалог».

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь признал, что 9 июля стратегические объекты этого российского региона подверглись массированной воздушной атаке. По его словам, целями украинских БпЛА стали два российских танкера в Таганрогском заливе Азовского моря.

Танкеры получили механические повреждения, их экипажи пришлось эвакуировать. На всех двух судах начался пожар. На одном танкере пожар якобы уже ликвидировали, а на втором он продолжается.

Это уже второй за сутки удар ВСУ по российским танкерам в Таганрогском заливе Азовского моря. В ночь на 8 июля украинские дроны атаковали два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Из-за повреждений на одном из кораблей пришлось эвакуировать экипаж.

Россия (при помощи танкеров через Азовское мореhttps://charter97.org/ru/news/2026/7/8/690386/) снабжает горюче-смазочными материалами свои войска в аннексированном Крыму и оккупационную администрацию. Силы обороны Украины пытаются лишить российских оккупантов топлива, поэтому перерезают как сухопутную, так и морскую логистику врага.

По «сухопутному коридору» из РФ в Крым уже практически перестали двигаться бензовозы российских оккупантов, так как они опасаются украинских дронов.

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